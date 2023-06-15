歡慶警察節 總統表揚28名全國模範警察

內政部警政署今天慶祝警察節，總統蔡英文親自頒獎表揚28名全國模範警察，她表示，警察站在治安前線穿著一身深藍色制服，代表榮耀和人民的託付，同時也是警察制服的重量。

蔡總統、行政院長陳建仁下午出席警政署「112年警察節慶祝大會」頒獎活動，同時會前聽取「打擊黑幫、肅槍及溯源管理」成果報告。

總統蔡英文致詞表示，今天是615警察節，是屬於大家的日子，不論什麼節日，警察都是堅守崗位、24小時待命，守護社會安全，代表國人致上最深感謝。

同時，也恭喜28名全國模範警察、10名資深績優人員警察獎章代表，他們在警職工作上表現卓越。

蔡總統提到，過去3年多對社會而言最重要的事情之一就是防疫，而防疫工作中也有警察辛勞的身影，謝謝大家一起度過疫情挑戰。

她指出，警察日常工作非常龐雜，為給國人安穩生活，不論打詐、緝毒、掃黑都展現積極態度，政府跨部會推動「打詐1.5」，以及立法院剛修正通過「打詐五法」，從上游減少受害者、下游掃除詐騙集團，打詐能落實執行，有賴警察努力。

蔡總統說，這幾個月也請警政署持續進行系統性掃黑，強化社會治安，在毒品零容忍目標上，要用跨部會、地方、領域整合作戰方式，打擊毒品犯罪，讓下一代遠離毒品危害。

此外，國人在意的行人交通議題，近來許多波麗士在馬路上執勤都非常辛苦，政府會當大家最堅實後盾，提供各項軟、硬體資源支持警察執行勤務。

蔡總統指出，近幾年推動警察醫療照護，調高基層警公奉，也增加國道員警危險加成，今年則提升超勤加班費上限，7月起也將調高警察勤務加給；為保障警察執勤安全，政府編列預算經費，充實裝備規格，打造更好的訓練設施，希望提升臨場反應，讓執法更安全。

她表示，警察站在守護治安和協助人民的第一線，穿上一身深藍色制服，不僅是代表警察榮耀，更擔負起人民的期待和託付，也是警察制服的重量，期許大家維護社會秩序同時，面對尋求幫助的民眾可給予更大支持。

警察換下制服後也是家中各種成員角色，蔡總統說，希望國人都能抱持同理心，感同身受彼此處境和立場，感謝警察在生活各個角落盡心力保護人民，也請執勤時務必注意安全，政府會持續提升警察在各面向的保障，和大家站在一起，讓台灣更安全、讓人民更安心。

陳建仁隨後也表示，今年2月中正大學犯罪研究中心公布民調顯示，民眾對於警察維護治安工作的滿意度逾7成，對於住家附近治安滿意度更高達83%，代表國人對全體警察的肯定。

他說，每個警察背後都有警眷支持，從2016年迄今也已增補超過7300名警力，今年警政署的預算也是歷年最高，代表政府捍衛執法人員、強化打擊犯罪能量的決心，警察是國家公權力的象徵，有警察時刻堅守崗位，才讓國人得以安居樂業，台灣才能夠更加的溫暖、更加的堅韌。