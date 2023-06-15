回響／聯合報籲重視警察執勤安全 警政署：持續改善制度、訓練　

今天是警察節，聯合報推出20年內有28名警察因公殉職，希望政府重視執勤安全的陽光行動專題報導；警政署回應，將持續改善警察執法制度、教育訓練及裝備，讓員警必要時安心使用警械，維護執法的尊嚴和人身安全。

警政署長黃明昭，日前南下慰問台南市警察局殉職員警曹瑞傑、凃明誠家屬，凃的家屬希望日子可以回復平靜，曹的阿嬤則感謝署長沒有忘記他們。

警政署表示，透過「強化員警教育訓練」、「充實員警攜行裝備」2大策略，達到「執法安全」、「警民安心」及「社會安穩」目標，全面提升執勤安全。

警政署說明，為讓員警能即時判斷安心、正確使用槍械，去年通過「警械使用條例」，放寬警械使用範圍，也明定4種員警得使用槍械逕行射擊的情境，規範調查小組設置及國家賠償範圍，保障員警在維護治安時使用警械的正當性。

警政署指出，現行警察人員因公涉訟延聘律師費用規定都會補助，另設「警察人員因公涉訟審議委員會」，提供因公涉訟同仁法律諮詢及經費補助，消弭員警使用警械疑慮。

在強化員警教育訓練方面，警政署表示從「建立安全執勤觀念及正確應對作為」及「精進員警執勤技能」2方面著手，自2020年起，斥資2億160萬元陸續建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，編列4千多萬元導入「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，並將規劃建置長槍靶場2處、手槍靶場3處實彈射擊靶場，強化執勤安全意識及射擊技能。

警政署表示，為提供執勤員警適宜合用的應勤裝備，行政院核定2億7千餘萬元，陸續購置各類應勤裝備，重新檢討「員警執勤之警力數編配及應勤裝備攜行原則」，以符合員警執勤現況所需。