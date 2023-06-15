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販毒男被查獲擁槍自重 員警面前與女友抱頭痛哭
彰化縣38歲洪姓男子在遊戲聊天室PO「我這邊有粗的」、「有要調東西嗎」等行話，被警方網路巡邏鎖定後長期蒐證，最近兩天持搜索票登門，洪嫌起初謊稱女友在床上沒穿衣服，企圖掩飾放在床上的毒品，被警方識破當場人毒俱獲，洪嫌竟與女友抱頭痛哭，讓員警傻眼。
警方今天指出，今年初網路巡邏時發現網路聊天室有人販毒，經查是洪姓男子，即成立專案小組溯源追查，另查獲62歲徐姓女子指使的販毒集團，本（6）月13、14日向檢方聲請搜索票兵分三路，到徐姓女子住處搜查，在她身上搜出海洛因、毒品安非他命、大麻等毒品合計約800公克，另在洪嫌房間搜出1把改造手槍、3顆子彈。
洪嫌為躲避警方搜查槍枝和子彈，要女友假裝脫光衣服躺在床上蓋被，掩飾被子底下的槍和子彈，然後向警方堅稱女友裸體，要求不能靠近，警方發現他的女友神情慌張，仍按搜查程序要洪嫌的女友蓋被子移動身體，露出她躺過床鋪每個位置，槍與子彈最後還是露出，洪嫌見狀竟與其實穿著衣服的女友相擁痛哭惜別。
全案警詢後，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦。員林分局分局長葉文啟表示，警察節前夕破獲毒品與槍枝，代表治安沒有假期，員警仍兢兢業業、恪守職責持續打擊犯罪，期待民眾正面肯定警察辛勞。
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