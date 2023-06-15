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私刑暴力！玉里街頭3男下跪遭黑衣人痛毆 警逮人送辦

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮日前發生疑似私刑暴力，3名男子跪在街頭任由一名黑衣男子用拳毆、腳踹，旁邊還有多人圍觀，有鎮民擔心「黑幫成員執行任務」破壞治安，警方積極偵辦，帶回當事男子，清查並無幫派身分，是因酒後起爭執相約談判解決，全案依妨害秩序送辦，並擴大偵辦中。

臉書「我愛玉里」有民眾貼出兩段共約兩分多鐘的影片，在玉里地標圓環附近小吃店前，3名年輕男子下跪，一名黑衣男先對跪在中間的白衣男的頭、臉連揮好幾次，接著又對另一名跪在左邊，穿黑衣、戴鴨舌帽的年輕男說「你也有打喔」，同樣朝對方頭、臉揮拳，打得不夠還用腳猛踹，洩憤完才讓3人起身離開。

由於文中表示動手者「自稱幫派成員在執行任務不敢進門吃飯」，影片中當街痛毆的暴力行為，也引起地方擔憂。

花蓮玉里警分局積極調查，全案起因於11日晚間，柯、余、林姓3名男子與不認識的劉姓男子在飲酒場合發生糾紛，3人動手打了劉，造成劉全身多處擦挫傷，劉不滿，約3人隔天，即12日晚間10時許到玉里圓環附近一家燒烤店談判，柯等3人同意下跪道歉，並讓劉「打回來」。

警方表示，在民眾貼文前，已接獲情資得知此事，並由玉里派出所、分局偵查隊聯手偵辦，但連繫當事人都不願意出面及提出告訴。不過，此事涉及聚眾鬥毆，仍於今天將4人帶回說明，將依刑法第150條妨害秩序函辦，也會進一步傳喚圍觀群眾，擴大偵辦。

警方強調，經清查當事者身分，都沒有幫派背景，並非坊間傳聞「黑幫執行任務」。玉里警分局長林俊廷表示，為淨化轄區治安，絕對遏止不法，對於街頭暴力也將依法嚴辦，呼籲民眾若有類似情事，要循正當管道報警求助，千萬不要私刑動手。

花蓮玉里鎮日前發生疑似私刑暴力案件，3名年輕男子當街下跪，任人毆打。圖／取自「我愛玉里」臉書
花蓮玉里鎮日前發生疑似私刑暴力案件，3名年輕男子當街下跪，任人毆打。圖／取自「我愛玉里」臉書

幫派 花蓮 鬥毆

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