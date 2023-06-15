回響／改造衝鋒槍氾濫 基層員警要求強化防彈背心

20年來有28名員警因公殉職，從裝備到用槍，基層感嘆諸多問題未解。劉姓警員說，犯罪型態及手法越來越多元及複雜，但警方革新進步的腳步趕不上犯罪變化，例如最近全台發生多起歹徒持改造衝鋒槍掃射，萬一雙方對上了， 基層員警的防彈背心擋得住衝鋒槍子彈嗎?

今天警察節，本報今天專題報導警察工作危險性高，20年來有28名員警因公殉職，員警執勤安全引起基層熱烈討論。

劉姓警員說，犯罪型態改變，新北市4月間發生土城區一間當鋪遭17歲劉姓少年持改造衝鋒槍掃射51槍，不僅犯罪年輕化，持槍火力驚人震驚社會。

槍砲彈藥刀械管制條例於2020年6月10日修正公布施行，將易改造成非制式槍枝的「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇，並且提高非制式槍枝刑度，但為保障修法前已持有「操作槍」民眾的權益，於當年12月11日可申請報備持有或自願繳銷。

劉表示，當時規定申報期限過後觸法受罰，最高可處20萬元罰鍰。但很可能持有「操作槍」者未在期限內申報，之後再請人或自行改造槍管，變成改造衝鋒槍，警政署應該拿出對策，再修法提高相關刑則。