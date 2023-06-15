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通緝男闖紅燈拒檢還高速狂衝欲撞警 遭嚇阻竟飆國罵

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區昨下午一輛小客車行經國際路一段闖紅燈，被警方攔查卻不配合，高速逃逸至死巷，隨後遭警方前後包夾試圖踩油門衝撞，員警立即掏槍嚇阻，47歲林姓男駕駛下車還辱罵三字經慘遭壓制。警方初步了解，林男涉嫌竊盜案遭新北地院通緝，警方依妨害公務等罪將人逮捕並解送歸案。

桃園分局中路派出所陳姓員警昨下午2點多巡邏時，於國際路一段發現一輛小客車闖紅燈，隨即上前示意對方停車，該車不但不配合反而高速逃逸，途中為躲避員警攔查還開出邊線突然大迴轉，行為相當危險。

對此陳警立即通報警網支援攔查，林男疑似路況不熟，從國際路一段開進死巷，陳警立即呼叫同仁堵住出口，待林男發覺回頭逃逸時，早在巷口遭前後包夾，當下員警喝令下車，林男不配合還狂踩油門，僅剩2步距離就要撞上，員警果斷拔槍嚇阻，林男見狀才下車。

只是林男下車後以馬上要打電話給家人為藉口不配合盤查，並以三字經辱罵員警，還一度嗆開槍，經警方初步調查，林男因涉嫌竊盜案遭新北地院通緝，員警立即依妨害公務等罪將人壓制逮捕並解送歸案。

桃園一名通緝男開車闖紅燈拒檢，衝死巷被包夾還試圖撞警遭亮槍嚇阻。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名通緝男開車闖紅燈拒檢，衝死巷被包夾還試圖撞警遭亮槍嚇阻。記者周嘉茹／翻攝

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