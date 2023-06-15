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家屬批警察沒受到照顧 侯友宜：政府應提升警察裝備

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導

今日是警察節，許多家屬認為政府沒有保護好警察。同樣是警察出身的新北市長侯友宜表示，面對在第一線打拚的警察，政府應該提升他們的裝備、科技，也要給他們更好的生活環境，如果治安不好，不只警察犧牲，人民也會受到傷害。

侯友宜說，先在這裡預祝所有警察弟兄警察節快樂，最重要的是平安、健康，還有捍衛人民安全，自己做了30年警察工作，對第一線作戰的警察面對越來越嚴峻的挑戰能感同身受，希望在維護治安底下，也能夠讓執法順利，同時保護自己治安，這是警察共同心聲。

侯友宜指出，政府面對在第一線打拚，用生命在為台灣做事情的警察弟兄們，無論在裝備、科技都要做好提升，也要對他們的工作生活環境、作息部分給予支持，這個支持是要調整，讓他們運作勤務時，也能在職場上擁有更多資源，這是警察弟兄最深的期待。

侯友宜提到，今天要特別呼籲，軍人在作戰，要給予尊敬跟支持，而警察弟兄也一樣，他們是在對內、對作奸犯科的歹徒作戰，要給他們更有力量去捍衛治安。這段時間，大家可以看到詐騙橫行、槍毒高升，多年來也造成許多員警殉職，斑斑血跡，大家應該要永遠記得，如果治安做不好，不是只有警察犧牲，也會造成人民更大的傷害，政府要聽進去，支持警察，照顧人民，是每個執政者應有的態度。

今日是警察節，許多家屬認為政府沒有保護好警察。新北市長侯友宜認為，面對在第一線打拚的警察，政府應該提升他們的裝備、科技。
今日是警察節，許多家屬認為政府沒有保護好警察。新北市長侯友宜認為，面對在第一線打拚的警察，政府應該提升他們的裝備、科技。

侯友宜

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