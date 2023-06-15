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通緝犯剋星小隊長從警近40年下月將退休 2個月還抓13人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

今天是警察節，北投警分局警備隊59歲小隊長林建鐘，從警近40年栽在他手上的通緝犯不計其數，槍砲、毒品等通緝犯都難逃，簡直是通緝犯剋星！下月他將退休，近2個月查獲13名通緝犯，積極工作態度堪稱警界表率。他也分享經驗提醒後輩，執勤時應「安全第一」法網恢恢疏而不漏，以優勢警力執法才是上策。

北投分局指出，小隊長林建鐘自1984年11月從警至今將滿40年，今年7月16日將光榮退休，數十年來栽在他手上的通緝犯不計其數，同仁讚稱「只要林小隊長出馬，任何躲避司法查緝的犯嫌都難他如來掌心！」

今年3月間，林小隊長追捕年紀小他26歲的通緝犯，33歲孫姓槍砲通緝犯聽聞警方敲門詢問，驚嚇從後門拔腿狂奔逃離，林小隊長快步追上孫嫌，奮不顧身與極力反抗的犯嫌推擠扭打，過程中遭抓傷脖子、手指，支援員警抵達後，眾人聯手壓制犯嫌解送歸案。

林小隊長回想，從警期間與同事2人查緝1名毒品通緝犯時，抵達現場才發現是「吸毒者群聚的窩點」屋內藏有多名毒蟲，正在開毒趴施用毒品。他急中生智，破門當下朝樓下大喊，對跳窗逃脫者「不用客氣、大膽用槍」現場毒蟲無人敢輕舉妄動，2名警力順利逮捕多名毒蟲，依毒品危害防制條例送辦。

林小隊長下個月將退休，近2個月來仍秉持烈士暮年，壯心不已的工作態度，逮捕13名通緝犯歸案。他以近40年從警經驗，提醒後輩執行案件時，應以「安全」為優先考量，法網恢恢，優勢警力執法才是上策。他也稱，警察工作常因公務無法經營家庭生活，退休後將安排家庭旅遊，一享天倫之樂。

北投分局表示，林小隊長豐富的刑事工作經驗及積極工作態度，足堪表率，為警界提供學習典範；林小隊長將邁入人生的新旅程，也已毫無保留地傳承新一代的警察同仁，北投波麗士將持續堅守崗位，確保轄區治安平穩。

北投警分局警備隊小隊長林建鐘，從警近40年，查獲通緝犯不計其數。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局警備隊小隊長林建鐘，從警近40年，查獲通緝犯不計其數。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局警備隊小隊長林建鐘下月將退休，近2個月查獲13名通緝犯，積極工作態度堪稱警界表率。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局警備隊小隊長林建鐘下月將退休，近2個月查獲13名通緝犯，積極工作態度堪稱警界表率。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局警備隊小隊長林建鐘，從警近40年下月將退休，提醒後輩執勤安全第一，以優勢警力執法才是上策。記者蕭雅娟／翻攝
北投警分局警備隊小隊長林建鐘，從警近40年下月將退休，提醒後輩執勤安全第一，以優勢警力執法才是上策。記者蕭雅娟／翻攝

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