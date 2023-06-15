毒蟲扮蜘蛛人偷兩宅得手16萬 私藏愛馬仕項鍊找行家兜售

台南市毛姓男子化身「蜘蛛人」，徒手攀爬外牆侵入麻豆兩戶民宅，偷走現金、鑽戒、名牌項鍊、金飾手鍊等價值16萬元的飾品，變賣後購毒；警方昨逮捕毛嫌，在住處起出安非他命，他還私藏一條愛馬仕項鍊，不想賤賣，找時機兜售給行家，訊後依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

據了解，30歲毛男是安南區人，有竊盜、毒品、詐欺、跟蹤騷擾等前科，他3天前從市區騎了快一個小時路程來到麻豆，四處尋找下手目標，發現這處連棟透天後方有空地，他躡手躡腳爬上二樓，沿著窄小空間步行，看到能直接打開的窗戶就進入行竊，得手後食髓知味，隔天又跑到同社區作案，後來闖入另間民宅時，發現屋內有人，趕緊落跑逃離現場。

麻豆警分局接獲報案，成立專案小組追查，調閱路口監視器比對，鎖定毛男涉有重嫌，向地檢署及法院聲請拘票及搜索票，昨天前往毛男住處逮人，查扣毒品安非他命及一條愛馬仕名牌項鍊，他對犯行坦承不諱，向警方表示其他贓物已經變賣用來買毒品跟還債，警方正擴大偵辦追查贓物去向，全案依竊盜、毒品等罪嫌送辦。

麻豆分局分局長林獻力提醒民眾，住家應加強防盜觀念，外出時，應隨時隨地關閉住家所有門、窗，避免宵小趁機入侵，同時呼籲市民如果發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，讓警民打擊不法犯罪，共同維護社會治安。

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