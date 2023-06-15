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影／吸收2逃家少女加入詐團當車手 板橋警逮車手頭還起獲毒品

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩名失蹤協尋少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男和胡姓少年二人，還起獲K他命和毒品咖啡包。警詢後昨依詐欺、毒品及少年事件處理法移送新北地院少年法庭及新北地檢署偵辦。

新北板橋警分局沙崙派出所前晚8時許接獲轄內旅店櫃檯友善通報，指稱有4名年輕男女投宿且進出十分頻繁，十分可疑，沙崙所長徐彪峻立即召集副所長戴明剛率員警前往按鈴查緝。

應門的16歲胡姓少年一開門看到大批員警當場嚇了一大跳，盤查身分時發現他持多張的金融提款卡，經追問他坦承經由朋友蔡姓男子（18歲）介紹擔任詐團車手，金融卡是上線寄到一處郵箱再去拿取，依指示提領現金再交給上一層，蔡男在警方到場的前一刻，剛好外出去擔任車手去領錢。

屋內還有13歲陳姓及14歲彭姓少女，經了解，2名少女均桃園的國中生，已通報協尋，因想賺錢為胡男欲吸收當車手，但彭女有傳訊息向友人詢問，友人勸她那是違法工作，便表示拒絕，因彭女拒絕，胡即轉念拿提款卡轉給陳女，要陳女去超商提領現金，因提供給陳女提款卡密碼有誤，陳女才無法提領成功而未遂。

彭女也供出蔡男將毒品放置天花板燈罩內，正當警方搜查出毒品咖啡包7包及K他命2包之際，外出提款的蔡男正好回旅店，身上搜出多張提款卡及疑似詐騙贓款4300元和3支手機。

警詢後將蔡男及胡姓少年二人依法送辦，陳、彭2名協尋少女經採集尿液，待鑑驗結果再行續辦，也依規定進行校安通報。警方也呼籲家長要注意家中未成年子女的交友狀況及行蹤，避免誤入歧途。

詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝
詐騙集團車手頭蔡姓男子欲吸收兩少女加入詐團當車手，板橋警方接獲旅店櫃檯友善通報，前天埋伏逮捕蔡男還起獲毒品咖啡包。記者王長鼎／翻攝

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