販售唐伯虎「一日喪命散」？ 雲林破獲創意毒工廠

連販毒也開始搞創意來迎合年輕人胃口！雲林縣檢警查獲沈姓男子，自己在住處設毒品分裝廠，以深受年輕人喜愛的周星馳搞笑電影「唐伯虎點秋香」劇中的「一日喪命散」作為產品名稱，將毒品咖啡包再摻入其他毒品進行分裝，並在中油等加油站販售，沈被人贓俱獲坦承犯案，今天上午檢察官訊後依毒品危害防制條例涉嫌重大為由聲押獲准。

雲林地檢署檢察官施家榮接獲情資最近有人在加油站販售毒品，即指揮台中市刑大、雲林西螺分局，昨天搜索票至雲林莿桐鄉及西螺鎮等處搜索，查獲俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮約500公克、果汁粉、封口機、分裝袋、電子磅秤、毒品咖啡包50包、愷他命1包等證物，並逮捕沈姓販毒者。

檢警查扣一批外包裝為「一日喪命散」的毒品咖啡包也感訝異，為何取名為「一日喪命散」，經檢警進一步了解，毒品名稱是取自周星馳電影唐伯虎點秋香中的劇目情節，由於近來搞笑老電影在網路很風行，很受年輕人喜愛，唐劇中的台詞，年輕人幾乎都能琅琅上口，竟引用為包裝名稱來吸引年輕人。對此連辦案人員也搖頭大嘆「沒想到販毒還搞創意！」

檢警將扣案毒品咖啡包原料、毒品咖啡包快速送衛生福利部草屯療養院鑑驗後，檢出俗稱「喵喵」第三級毒品甲基甲基卡西酮，沈嫌則再混入其他物品製成毒品咖啡包，並在加油站等人流較多之處伺機販賣。

檢察長戴文亮指出，合成卡西酮類物質具興奮作用，施用後會產生安非他命與搖頭丸的效果，也可能造成呼吸困難、血壓上升、心悸、幻覺、妄想 ，嚴重者甚至致死，檢警將加強查緝。檢警同時提醒，遇可疑撥打110報案，毒品求助資訊及毒品危害防制諮詢專線（ 0800-770-885）。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

檢警當場起出大批「一日喪命散」。圖／雲林地檢署提供

販毒還搞創意！毒品「一日喪命散取名於搞笑電影唐伯虎點秋香的劇目情節。圖／雲林地檢署提供

販毒還搞創意！毒品「一日喪命散」取名於搞笑電影唐伯虎點秋香的劇目情節。圖／雲林地檢署提供