聽新聞
test
0:00 / 0:00

數位採證…5億男與「配偶」 無情話也無親密照

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導

台中市賴姓高中生墜樓前與甫登記結婚的夏男搭電梯，雙方沒有互動。圖／讀者提供
台中市賴姓高中生墜樓前與甫登記結婚的夏男搭電梯，雙方沒有互動。圖／讀者提供
台中市十八歲賴姓高中生墜樓命案，案情撲朔迷離，六日檢方公布法醫鑑定報告，認為死因是「高處墜落」，但仍無法解釋疑點。檢警持續追查，透過數位採證賴生、夏男手機、電腦，發現二人聯繫少，不像會閃婚情侶，恐無結婚真意。

賴姓高中生上月四日未參加祖父告別式，賴母尋找，才發現他已在廿六歲夏姓男子住處墜落身亡，墜樓前剛與夏男在北屯區戶政事務所登記結婚，證書上簽字的兩名證人，是二人當天在超商與戶政所找來「支持同婚」年輕男子，根本不清楚賴、夏感情關係。

由於二人有無結婚真意涉及犯案動機，檢警查扣二人手機、電腦作數位採證，發現二人認識不到一年，手機通訊軟體中互動不像一般情侶有互訴情意文字、貼圖，更無一同出席節慶場合、活動合照。

另比對二人使用手機、悠遊卡等物品通行軌跡，平常生活也幾乎沒重疊、交集，二人不似閃婚愛侶。

賴母證稱，兒子平時會分享感情、生活，但夏男她卻直到今年四月才看過兩次，一次是公公告別式，一次是向夏姓父子討回土地權狀，當時兒子未說與夏男關係。

律師許哲維說，本月一日已經向台中地院遞狀訴請婚姻無效，因不論是從檢警調查證據，或賴母與兒子一起生活經驗，都認為疑點重重，希望透過訴訟過程釐清。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，全案偵查中「不予評論」，檢察官會本於職責，謹守證據法則嚴密查辦、釐清真相。

賴姓高中生上月四日墜樓，賴母同月十九日與律師、民代開記者會，控訴此案是「謀財害命」，因賴身擁五億土地，還是祖父與母親所生，讓此案備受關注。

命案 同婚

延伸閱讀

五億高中生與夏姓配偶根本不熟...手機數位採證曝光

5億男今早速開完庭 律師態度轉趨保守：我們一直都嚴守偵查不公開

影／中檢今揭五億生解剖鑑定報告 體內無毒物反應律師要求再查

影／五億生母今出庭曝心聲 她謝台灣人：一定還兒公道

相關新聞

數位採證…5億男與「配偶」 無情話也無親密照

台中市十八歲賴姓高中生墜樓命案，案情撲朔迷離，六日檢方公布法醫鑑定報告，認為死因是「高處墜落」，但仍無法解釋疑點。檢警持...

桃園少年當車手疑「黑吃黑」 遭擄高雄毆打棄屍山林

桃園市大園區一名林姓少年疑似捲入詐騙集團「黑吃黑」，8日凌晨遭一名許姓主嫌及共犯擄至高雄慘被毆打致死，遺體則棄屍山區，直...

放任陸客偷渡台灣本島逛大街？海巡署抓「貓膩」駁：只登澎湖沒去台南

澎湖馬公日前發生商港副所長放任大陸籍船員違法偷渡上岸，台灣基進黨今天開記者會指控，市場買菜片段不在澎湖，是在台南中西區永...

海巡私放陸客登岸爽玩 管碧玲昨痛罵今籲：不要用政治語言定位海巡

海巡署馬公商港安檢所林姓副所長無視國家安全，放行讓4名無入台證的大陸籍船員上岸，過程被大陸籍船員拍下影片上傳抖音，近日畫...

天兵男見警察慌張奔跑 名牌包外露貝瑞塔手槍被逮

王姓男子今年2月涉嫌用Louis Vuitton背包裝一把貝瑞塔改造手槍，走出社區時遇到警，一時心慌引來警方盤查，逮到他...

影／三峽火葬場傳凶殺 19歲男怨同行搶生意 砍人3刀濺血

新北市19歲林姓男子為爭搶「下棺生意」，今天上午竟在三峽火葬場手持西瓜刀怒砍18歲同業許男，旁人見狀趕緊報警送醫，所幸許...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦