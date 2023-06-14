放任陸客偷渡台灣本島逛大街？海巡署抓「貓膩」駁：只登澎湖沒去台南
澎湖馬公日前發生商港副所長放任大陸籍船員違法偷渡上岸，台灣基進黨今天開記者會指控，市場買菜片段不在澎湖，是在台南中西區永樂市場，批評海巡縱容偷渡客澎湖、台灣本島趴趴走。對此，海巡署澄清，該影片拍攝時間至少是2年前的舊影片，疑遭對方移花接木，強調「陸客只有登陸澎湖，沒有去台南」。
台灣基進黨根據影片指控，陸客不只違法登陸澎湖還到台南逛街，海巡署隨後發布新聞稿澄清，經查證，「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」遊艇今年5月27日因避颱原因，由航港局核准同意進港並泊靠澎湖馬公第一漁港亞果遊艇碼頭，並於6月5日早上8點多離開澎湖海域，強調「陸客違法上岸只有在澎湖，沒有去台南」。
海巡署說，關於大陸遊客抖音影片疑似出現台南永樂市場之畫面內容，經查證與現況街景不符，大陸船長播放的影片是便當店招牌，而實際現況該店家則是拉麵店；經了解，拉麵店於2021年開幕，大陸遊客抖音影片應是疫情爆發前拍攝的影片藉此移花接木。
海巡署表示，本案艇上人員未經主管機關許可擅自進入澎湖地區及馬公商港安檢所副所長違失行為，已於6月14日以涉及違反「入出國及移民法」第74條、「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第10條等規定，報請澎湖地檢署指揮偵辦，並將此案列案例教育，持續加強同仁法紀素養及勤務紀律，避免類案再生。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言