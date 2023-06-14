放任陸客偷渡台灣本島逛大街？海巡署抓「貓膩」駁：只登澎湖沒去台南

澎湖馬公日前發生商港副所長放任大陸籍船員違法偷渡上岸，台灣基進黨今天開記者會指控，市場買菜片段不在澎湖，是在台南中西區永樂市場，批評海巡縱容偷渡客澎湖、台灣本島趴趴走。對此，海巡署澄清，該影片拍攝時間至少是2年前的舊影片，疑遭對方移花接木，強調「陸客只有登陸澎湖，沒有去台南」。

台灣基進黨根據影片指控，陸客不只違法登陸澎湖還到台南逛街，海巡署隨後發布新聞稿澄清，經查證，「聖克里斯多福籍 AHA MOMENT 」遊艇今年5月27日因避颱原因，由航港局核准同意進港並泊靠澎湖馬公第一漁港亞果遊艇碼頭，並於6月5日早上8點多離開澎湖海域，強調「陸客違法上岸只有在澎湖，沒有去台南」。

海巡署說，關於大陸遊客抖音影片疑似出現台南永樂市場之畫面內容，經查證與現況街景不符，大陸船長播放的影片是便當店招牌，而實際現況該店家則是拉麵店；經了解，拉麵店於2021年開幕，大陸遊客抖音影片應是疫情爆發前拍攝的影片藉此移花接木。