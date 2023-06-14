詐團石龍宮求籤祈度劫 神不護佑！新北警執法破據點
新北市刑大日前接獲情資，26歲藍姓男子在台南安平區經營博弈賭博水房，還與大陸地區機房成立聯繫群組，由大陸機房以博弈賭博方式，邀不特定大陸地區民眾下注簽賭，藍男從中抽成，不到半年獲利超過300萬，他為規避查緝，還以「泰達幣」交易，但仍被警方查獲。
據悉藍男有幫派註記，長期在中南部經營賭博、詐欺水房，警方獲報藍男近半年在台南安平區租大樓當水房，與大陸機房聯繫，藍男負責現金換泰達幣並從中抽成，賭客贏錢就不出金以此詐騙。
警方組成專案小組，連日蒐證、確認據點後，持台中地院核發的搜索票，以優勢警力攻堅，搗破博弈賭博水房集團據點，查獲據點內藍男及工作人員等3人，查扣3部平板電腦、9支手機、3發制式霰彈槍子彈等證物。
據了解，警方搜索時還意外發現藍男曾至南投知名供奉土地公的石龍宮求籤，籤詩寓意他將有一劫，若能度過就一帆風順，但藍男仍難度此劫，終落法網。
藍男向警方供稱團隊每次換泰達幣可從中抽取百分之3的利潤，半年獲利超過3百萬，詢後藍男等3人被依槍砲彈藥管制條例、賭博、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言