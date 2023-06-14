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詐團石龍宮求籤祈度劫 神不護佑！新北警執法破據點

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市刑大日前接獲情資，26歲藍姓男子在台南安平區經營博弈賭博水房，還與大陸地區機房成立聯繫群組，由大陸機房以博弈賭博方式，邀不特定大陸地區民眾下注簽賭，藍男從中抽成，不到半年獲利超過300萬，他為規避查緝，還以「泰達幣」交易，但仍被警方查獲。

據悉藍男有幫派註記，長期在中南部經營賭博、詐欺水房，警方獲報藍男近半年在台南安平區租大樓當水房，與大陸機房聯繫，藍男負責現金換泰達幣並從中抽成，賭客贏錢就不出金以此詐騙。

警方組成專案小組，連日蒐證、確認據點後，持台中地院核發的搜索票，以優勢警力攻堅，搗破博弈賭博水房集團據點，查獲據點內藍男及工作人員等3人，查扣3部平板電腦、9支手機、3發制式霰彈槍子彈等證物。

據了解，警方搜索時還意外發現藍男曾至南投知名供奉土地公的石龍宮求籤，籤詩寓意他將有一劫，若能度過就一帆風順，但藍男仍難度此劫，終落法網。

藍男向警方供稱團隊每次換泰達幣可從中抽取百分之3的利潤，半年獲利超過3百萬，詢後藍男等3人被依槍砲彈藥管制條例、賭博、違反洗錢防制法等罪嫌送辦。

詐團石龍宮求籤祈度劫，神不護佑！新北警執法破據點。記者李易昌／翻攝
詐團石龍宮求籤祈度劫，神不護佑！新北警執法破據點。記者李易昌／翻攝

賭博 泰達幣

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