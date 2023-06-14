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航警局今舉辦警察節慶祝大會 頒獎表揚模範警察

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

明天是警察節，航空警察局提前於今天（14日）舉辦警察節慶祝大會，會中進行授階並頒獎表揚模範警察，3名受表揚的模範警察在毒品防治工作績效卓越。航警局局長邱文亮表示，航警工作內容除了阻絕毒品於境外、追溯源頭，還有防詐等工作，盼各界繼續支持。

航空警察局警察節慶祝大會於航警局禮堂內舉行，慶祝大會開始時，中華民國國際航空警察之友協會理事長江松樺，就捐出新台幣70萬元的端午節慰勞金，他也呼籲協會成員共襄盛舉，並且期望社會各界以行動支持警方、當警察的後盾。

航警局表示，今天在慶祝大會上，表揚了偵破毒品運輸的刑事警察大隊小隊長陳龍彥、刑事警察大隊偵查佐謝汶傑；以及在執行安檢勤務時，查獲以國際快捷郵件夾藏毒品的安全檢查大隊警員楊運方，3人都成功打擊毒品交易並溯源阻斷集團犯罪，阻絕毒品於邊境，績效卓著。

邱文亮致詞時表示，他上任不到半年的時間，發現航警的工作跟一般外勤工作不同，航警雖然與海關合作查到多起毒品案，但不會因此滿足，工作內容也不只是在邊境查緝毒品，阻絕毒品境外，透過地方檢察署的指揮追溯揪出源頭，毒品的查緝是政府非常重要且首要的工作，希望透過大家的努力共同防治。

邱文亮說，航警近期另一個重點工作就是防止詐騙，先前詐騙集團成員會搭機帶員前往金邊、柬埔寨等地從事不法工作，相關狀況造成社會很大的輿論壓力，航警也配合相關單位進行阻絕，到目前為止已有很大的成效，且相關工作還在持續進行，也希望各界繼續支持警方執法。

航空警察局提前於今天舉辦警察節慶祝大會，航警局局長邱文亮致詞時表示，航警工作內容除了阻絕毒品於境外、追溯源頭，還有防詐等工作，盼各界繼續支持。記者黃仲明／攝影
航空警察局提前於今天舉辦警察節慶祝大會，航警局局長邱文亮致詞時表示，航警工作內容除了阻絕毒品於境外、追溯源頭，還有防詐等工作，盼各界繼續支持。記者黃仲明／攝影
航警局局長邱文亮（左二）於慶祝大會上，表揚偵察毒品有功的刑事警察大隊小隊長陳龍彥（左一）、刑事警察大隊偵查佐謝汶傑（右二），以及安全檢查大隊警員楊運方（右一）。記者黃仲明／攝影
航警局局長邱文亮（左二）於慶祝大會上，表揚偵察毒品有功的刑事警察大隊小隊長陳龍彥（左一）、刑事警察大隊偵查佐謝汶傑（右二），以及安全檢查大隊警員楊運方（右一）。記者黃仲明／攝影
中華民國國際航空警察之友協會理事長江松樺（左）於警察節前夕，捐出新台幣70萬元的端午節慰勞金。記者黃仲明／攝影
中華民國國際航空警察之友協會理事長江松樺（左）於警察節前夕，捐出新台幣70萬元的端午節慰勞金。記者黃仲明／攝影
航空警察局提前於今天舉辦警察節慶祝大會，航警局局長邱文亮致詞時表示，航警工作內容除了阻絕毒品於境外、追溯源頭，還有防詐等工作，盼各界繼續支持。記者黃仲明／攝影
航空警察局提前於今天舉辦警察節慶祝大會，航警局局長邱文亮致詞時表示，航警工作內容除了阻絕毒品於境外、追溯源頭，還有防詐等工作，盼各界繼續支持。記者黃仲明／攝影

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