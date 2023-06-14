天兵男見警察慌張奔跑 名牌包外露貝瑞塔手槍被逮

王姓男子今年2月涉嫌用Louis Vuitton背包裝一把貝瑞塔改造手槍，走出社區時遇到警，一時心慌引來警方盤查，逮到他非法持槍。他供出槍枝來源是1個月前向陳姓老大借用，士林地檢署偵結，依非法持有槍枝起訴2人。

起訴指出，王男今年1月間在陳姓老大的租屋處，借用一把具殺傷力的貝瑞塔Ｍ9手槍和7顆子彈。陳男要他用完要放回原位，同意王男借出。

今年2月1日下午1時許，新北市警方到北市大同區某社區查緝另一件竊盜案，警方看到王男背著LV背包快步離去，認為形跡可疑上前盤查。

王男見警緊追不捨，一路奔跑，因背包沒有扣好，槍枝直接外露，隨後棄置包包在民權西路巷弄地上，遭警方追上逮獲，查扣槍彈和LV背包。

王男落網後，直接供出槍彈是向「陳姓老大」借用。陳男則辯稱不是共犯，槍彈是去年某男子交給他的，他才借給王男。