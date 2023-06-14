南投看守所攜手文化局 每60天獲300本書推廣閱讀

法務部矯正署南投看守所收容人想閱讀紓解壓力，希望自購書籍，所方今天與南投縣政府文化局簽訂3年合作備忘錄，獲提供300本書每60天更換，盼透過閱讀提升收容人正向控制力。

提升閱讀風氣、推廣終身學習，南投看守所與南投縣文化局簽訂3年合作備忘錄，由文化局提供300本書供收容人借閱，每60天更換整批，種類包含武俠小說、情緒管理、勵志類等，今天由南投看守所長陳育鼎與文化局長林榮森簽署，南投地檢署檢察長黃元冠出席勉勵。

陳育鼎致詞表示，南投看守所收容人以公共危險罪及毒品罪占大宗，這些物質成癮者特性為挫折容忍度低，常藉酒精、毒品等逃避現實、紓減壓力，因此，盼透過推動「書香閱讀」合作計畫培養收容人閱讀習慣，提升自我正向控制能力，取代對物質依賴以降低再犯。

林榮森說，盼藉由閱讀使收容人長期沉浸有益身心字海中，激化大腦愉悅、正向能量，在潛移默化中啟發奮發向上心志；黃元冠表示，透過閱讀及分享可增強收容人間溝通，重構彼此和諧關係並豐富內涵，也建議所方可進一步辦理閱讀比賽，依借閱量等方式頒獎鼓勵。

收容人阿翰、阿威（化名）在南投看守所個別教誨時提出監禁期間想透過閱讀紓解壓力，希望自行購買書籍，南投看守所表示，聽見收容人心聲，積極攜手南投縣文化局達成收容人閱讀需求及權利，同時也減輕家屬購買及寄送書籍等花費負擔。