快訊

馬國女大生性侵擄殺案再逆轉…最高法院「撤銷死刑判決」 發回更審

iPhone「學台灣人講話」害全網笑瘋！她說這句話Siri硬要台灣國語

2關鍵主宰全球電動車發展版圖 Q1變化牽動台廠供應鏈地位

南投看守所攜手文化局 每60天獲300本書推廣閱讀

中央社／ 南投縣14日電

法務部矯正署南投看守所收容人想閱讀紓解壓力，希望自購書籍，所方今天與南投縣政府文化局簽訂3年合作備忘錄，獲提供300本書每60天更換，盼透過閱讀提升收容人正向控制力。

提升閱讀風氣、推廣終身學習，南投看守所與南投縣文化局簽訂3年合作備忘錄，由文化局提供300本書供收容人借閱，每60天更換整批，種類包含武俠小說、情緒管理、勵志類等，今天由南投看守所長陳育鼎與文化局長林榮森簽署，南投地檢署檢察長黃元冠出席勉勵。

陳育鼎致詞表示，南投看守所收容人以公共危險罪及毒品罪占大宗，這些物質成癮者特性為挫折容忍度低，常藉酒精、毒品等逃避現實、紓減壓力，因此，盼透過推動「書香閱讀」合作計畫培養收容人閱讀習慣，提升自我正向控制能力，取代對物質依賴以降低再犯。

林榮森說，盼藉由閱讀使收容人長期沉浸有益身心字海中，激化大腦愉悅、正向能量，在潛移默化中啟發奮發向上心志；黃元冠表示，透過閱讀及分享可增強收容人間溝通，重構彼此和諧關係並豐富內涵，也建議所方可進一步辦理閱讀比賽，依借閱量等方式頒獎鼓勵。

收容人阿翰、阿威（化名）在南投看守所個別教誨時提出監禁期間想透過閱讀紓解壓力，希望自行購買書籍，南投看守所表示，聽見收容人心聲，積極攜手南投縣文化局達成收容人閱讀需求及權利，同時也減輕家屬購買及寄送書籍等花費負擔。

南投 文化局 毒品

延伸閱讀

阿里山腳下景觀杉池乾涸現爛汙 挨批煞風景

見證北市百年歷史 歷任市長出席欣賞紀錄片

花蓮縣府攜手東華大學 啟動續修縣志計畫

基隆樂夏天！「海洋Cafe」露天咖啡休憩區 7月初新潮迎賓

相關新聞

影／三峽火葬場傳凶殺 19歲男怨同行搶生意 砍人3刀濺血

新北市19歲林姓男子為爭搶「下棺生意」，今天上午竟在三峽火葬場手持西瓜刀怒砍18歲同業許男，旁人見狀趕緊報警送醫，所幸許...

天兵男見警察慌張奔跑 名牌包外露貝瑞塔手槍被逮

王姓男子今年2月涉嫌用Louis Vuitton背包裝一把貝瑞塔改造手槍，走出社區時遇到警，一時心慌引來警方盤查，逮到他...

多起吸毒案指向他販毒 員警埋伏逮人 家中查獲槍和毒品

基隆市譚姓男子涉嫌持有槍械和毒品，警方完成蒐證後，趁譚男外出時將他制伏，隨後在他的住處查獲3把改造手槍和分裝成65袋的海...

影／國道8車連環撞掉出海洛因及巨款 賓士車女駕駛招了

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎...

影／港仔網路求職妄想來台一夜致富 淪為詐團車手遭逮夢碎

香港一名20多歲黃姓男子因夢想一夜致富，在網路看到「保證3%分紅」、「年薪上看百萬」的求職訊息十分心動，於是隻身來台替詐...

國道8車連環撞 賓士車掉落槍毒 可疑包裹照片曝光

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦