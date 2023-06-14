多起吸毒案指向他販毒 員警埋伏逮人 家中查獲槍和毒品

基隆市譚姓男子涉嫌持有槍械和毒品，警方完成蒐證後，趁譚男外出時將他制伏，隨後在他的住處查獲3把改造手槍和分裝成65袋的海洛因和安非他命，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。檢方昨天偵訊後聲押，基隆地院裁准。檢警將追查槍毒來源及是否涉及他案。

基隆警二分局4個月前偵辦多起吸毒案件，向上溯源都指向50多歲譚男涉嫌販毒，布線追查發現他還擁槍自重。警方在完成蒐證，掌握譚男涉案具體事證後，報請基隆地檢署檢察官周靖婷指揮偵辦。

警二分局12日會同基隆市警察局刑警大隊、少年隊及警四分局警力，持基隆地方法院核發搜索票展開緝捕行動，趁譚男從住家外出時，迅速將他壓制在地，隨後在他的住家等地，查獲仿金牛座改造槍枝3把、子彈45發、海洛因49包、安非他命16包，以及電子磅秤、吸食器及注射針筒等證物。