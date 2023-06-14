聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／三峽火葬場傳凶殺 19歲男怨同行搶生意 砍人3刀濺血
新北市19歲林姓男子為爭搶「下棺生意」，今天上午竟在三峽火葬場手持西瓜刀怒砍18歲同業許男，旁人見狀趕緊報警送醫，所幸許男沒有生命危險，林男逞凶後主動到派出所投案，警詢後依傷害罪嫌送辦。
據了解19歲林男與18歲許男，兩人皆從事殯葬業，先前既因互搶生意而有所嫌隙，今天上午9時許，林男的「下棺生意」又遭三峽火葬場被許男搶走，林男當場暴怒衝至機車，並從置物箱拿出一把西瓜刀，旋即奔回現場朝著許男身上揮砍，導致許男手臂3處刀傷濺血倒地。
一旁友人見狀趕緊打電話報警，所幸許男送醫後沒有生命危險。林男行兇後騎車自行到三峽警分局橫溪派出所投案，偵詢時他供稱，是不滿許男屢屢爭搶「下棺生意」才怒持刀砍人，警詢後依傷害罪嫌將林男移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言