影／三峽火葬場傳凶殺 19歲男怨同行搶生意 砍人3刀濺血

新北市19歲林姓男子為爭搶「下棺生意」，今天上午竟在三峽火葬場手持西瓜刀怒砍18歲同業許男，旁人見狀趕緊報警送醫，所幸許男沒有生命危險，林男逞凶後主動到派出所投案，警詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解19歲林男與18歲許男，兩人皆從事殯葬業，先前既因互搶生意而有所嫌隙，今天上午9時許，林男的「下棺生意」又遭三峽火葬場被許男搶走，林男當場暴怒衝至機車，並從置物箱拿出一把西瓜刀，旋即奔回現場朝著許男身上揮砍，導致許男手臂3處刀傷濺血倒地。

一旁友人見狀趕緊打電話報警，所幸許男送醫後沒有生命危險。林男行兇後騎車自行到三峽警分局橫溪派出所投案，偵詢時他供稱，是不滿許男屢屢爭搶「下棺生意」才怒持刀砍人，警詢後依傷害罪嫌將林男移送法辦。