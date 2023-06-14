影／國道8車連環撞掉出海洛因及巨款 賓士車女駕駛招了
國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車，掉落透明包裹內裝有大量現金及可疑毒品；警方表示，肇事賓士車楊姓女駕駛坦承擁有現金與一級毒品海洛英，全案依違反毒品危害防制條例偵辦中。
國道警方調查，今天清晨5點左右，疑天雨路滑視線不清，1輛賓士轎車路經事故地點時，不明原因自撞內線護欄，回彈車道時與後方1輛小貨車發生嚴重碰撞，小貨車翻覆後，還造成後方6輛車因煞車不及連續追撞。
48歲肇事楊姓女駕駛及後方追撞車輛駕駛等4人受傷送醫，事故現場占用全線車道，僅開放路肩通行，直到5點50分才排除，恢復車流。
警方表示，有毒品前科的楊女今天凌晨從彰化開車北上，因車子打滑失控發生車禍，造成右鎖骨骨折，她現場下車先查看車輛受損情況，並未發現自己車內裝有80多萬元現金及分裝共百餘公克海洛英毒品的白色透明包裹掉出車外，違法持有毒品因此曝光。
警方強調，稍早傳出有槍枝訊息，經開驗包裹並未發現，楊女坦承持有一級毒品及大量現金，目前由警員戒護等候開刀手術中；由於車主是其男性友人，毒品來源尚未明朗，警方將依據現場所採集跡證及相關不法事證，積極向上溯源，並移送苗栗地檢署偵辦；至於事故肇事原因及責任歸屬也還有待釐清。
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