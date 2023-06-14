影／國道8車連環撞掉出海洛因及巨款 賓士車女駕駛招了

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聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車，掉落透明包裹內裝有大量現金及可疑毒品；警方表示，肇事賓士車楊姓女駕駛坦承擁有現金與一級毒品海洛英，全案依違反毒品危害防制條例偵辦中。

國道警方調查，今天清晨5點左右，疑天雨路滑視線不清，1輛賓士轎車路經事故地點時，不明原因自撞內線護欄，回彈車道時與後方1輛小貨車發生嚴重碰撞，小貨車翻覆後，還造成後方6輛車因煞車不及連續追撞。

48歲肇事楊姓女駕駛及後方追撞車輛駕駛等4人受傷送醫，事故現場占用全線車道，僅開放路肩通行，直到5點50分才排除，恢復車流。

警方表示，有毒品前科的楊女今天凌晨從彰化開車北上，因車子打滑失控發生車禍，造成右鎖骨骨折，她現場下車先查看車輛受損情況，並未發現自己車內裝有80多萬元現金及分裝共百餘公克海洛英毒品的白色透明包裹掉出車外，違法持有毒品因此曝光。

警方強調，稍早傳出有槍枝訊息，經開驗包裹並未發現，楊女坦承持有一級毒品及大量現金，目前由警員戒護等候開刀手術中；由於車主是其男性友人，毒品來源尚未明朗，警方將依據現場所採集跡證及相關不法事證，積極向上溯源，並移送苗栗地檢署偵辦；至於事故肇事原因及責任歸屬也還有待釐清。

肇事賓士轎車楊姓女駕駛左肩受傷，第一時間下車先查看車輛受損情況，並未發現自己車內裝有海洛英毒品及大量現金的白色透明包裹掉出車外。圖／警方提供
肇事賓士轎車楊姓女駕駛左肩受傷，第一時間下車先查看車輛受損情況，並未發現自己車內裝有海洛英毒品及大量現金的白色透明包裹掉出車外。圖／警方提供
肇事路段疑天雨路滑視線不清，造成8輛車連環撞成一團，占用全線車道，僅開放路肩通行。圖／民眾提供
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中山高今天清晨發生8車連環撞釀四人受傷事故 現場拖吊時，傳出車頭全毀的肇事轎車車上掉落疑似槍、毒及大量現金，目前由警方偵辦中。圖／民眾提供
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現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車掉落可疑白色透明包裹，內有百萬現金及毒品。圖／民眾提供
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毒品 車道

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