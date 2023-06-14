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影／港仔網路求職妄想來台一夜致富 淪為詐團車手遭逮夢碎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

香港一名20多歲黃姓男子因夢想一夜致富，在網路看到「保證3%分紅」、「年薪上看百萬」的求職訊息十分心動，於是隻身來台替詐騙集團工作，沒想到就在他替詐團領取現金時，遭眼尖的新湖警分局湖口所警員發現，立即將他逮捕，訊後依詐欺等罪嫌送辦。

新湖分局湖口派出所警員上周五（9日）執勤行經湖口市區時，發現一名男子在大半夜竟戴著袖套，且不斷在提款機前提領大筆現金，形跡非常可疑，於是立即上前盤查，沒想到男子看到警察，竟拔腿狂奔，雙方追逐途中，一名機車騎士見義勇為載著警方沿路追緝，順利協助警方壓制逮捕車手。

此時還在周邊等候收取贓款的22歲詹姓同夥，對黃男遭逮捕毫不知情，等警方上前盤查才知東窗事發，乖乖就逮。警方隨後在2人身上起獲7張人頭帳戶金融卡、提領贓款共計18萬3700元，全案訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。

據了解，黃姓男子為香港籍，5月初以觀光名義來台。他向警方供稱，自己想一夜致富，先前在求職網站看到台灣在應徵取款人員，還開出「保證3%分紅」優渥報酬，等於幫忙取款100萬，就可以分到3萬報酬，且工作輕鬆、不用專長，自己因一時貪心，才會來台應徵。

警方也呼籲，詐騙手法不斷與時俱進，民眾務必提高警覺，以避免成為歹徒覬覦的對象。若接獲可疑電話，請撥打110或165反詐騙專線查證，以免一時失察，遭受詐騙。

黃男看見警察拔腿就跑。圖／警方提供
黃男看見警察拔腿就跑。圖／警方提供
黃男看見警察拔腿就跑，其中一位熱心民眾載著警察追趕。圖／警方提供
黃男看見警察拔腿就跑，其中一位熱心民眾載著警察追趕。圖／警方提供
警方隨後在2人身上起獲7張人頭帳戶金融卡、提領贓款共計18萬3700元，全案訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。圖／警方提供
警方隨後在2人身上起獲7張人頭帳戶金融卡、提領贓款共計18萬3700元，全案訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。圖／警方提供
香港籍黃姓男子，因夢想一夜致富，隻身來台替詐騙集團工作。圖／警方提供
香港籍黃姓男子，因夢想一夜致富，隻身來台替詐騙集團工作。圖／警方提供

詐騙集團 求職 香港

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