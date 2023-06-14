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國道8車連環撞 賓士車掉落槍毒 可疑包裹照片曝光

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車，掉落可疑包裹，內有黑槍及百萬現金、可疑毒品一包；目前警方僅初步證實受傷楊姓女駕駛坦承擁有現金與一級毒品，槍枝部分她聲稱不清楚，全案依程序偵辦中。

國道警方初步調查，今天清晨5點左右，疑天雨路滑視線不清，1輛賓士轎車路經事故地點時，不明原因自撞內線護欄，回彈車道時與後方1輛小貨車發生嚴重碰撞，小貨車翻覆後，還造成後方6輛車因煞車不及連續追撞。

48歲肇事楊姓女駕駛及後方追撞車輛駕駛等4人受傷送醫，事故現場占用全線車道，僅開放路肩通行，直到5點50分才排除，恢復車流。

警方表示，有毒品前科的楊女今天凌晨從南部開車北上，因車子打滑失控發生車禍，造成右鎖骨骨折，她坦承車上有一級毒品及大量現金，但不清楚有無槍枝，目前由警員戒護等候開刀手術中，撞毀的賓士車也尚未搜索。

警方表示，目前僅扣車保全證據，尚未執行車內搜索，相關槍毒來源及現金流向等案情也未明朗，將在午後再對外統一說明；至於事故肇事原因及責任歸屬也還有待釐清。

中山高今天清晨發生8車連環撞釀四人受傷事故 現場拖吊時，傳出車頭全毀的肇事轎車車上掉落疑似槍、毒及大量現金，引發警方高度重視，但因女駕駛急救中，目前還有待進一步調查釐清。圖／民眾提供
中山高今天清晨發生8車連環撞釀四人受傷事故 現場拖吊時，傳出車頭全毀的肇事轎車車上掉落疑似槍、毒及大量現金，引發警方高度重視，但因女駕駛急救中，目前還有待進一步調查釐清。圖／民眾提供
肇事路段疑天雨路滑視線不清，造成8輛車連環撞成一團，占用全線車道，僅開放路肩通行。圖／民眾提供
肇事路段疑天雨路滑視線不清，造成8輛車連環撞成一團，占用全線車道，僅開放路肩通行。圖／民眾提供
肇事路段疑天雨路滑視線不清，造成8輛車連環撞成一團，占用全線車道，僅開放路肩通行。圖／民眾提供
肇事路段疑天雨路滑視線不清，造成8輛車連環撞成一團，占用全線車道，僅開放路肩通行。圖／民眾提供
現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車，掉落可疑白色透明包裹，內有黑槍及百萬現金、可疑毒品一包。圖／民眾提供
現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車，掉落可疑白色透明包裹，內有黑槍及百萬現金、可疑毒品一包。圖／民眾提供

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