國道8車連環撞 賓士車掉落槍毒 可疑包裹照片曝光

國道1號北上138K苗栗路段今天清晨5點左右，發生一起8輛車連環追撞車禍，造成4人受傷送醫，現場有眼尖民眾發現肇事賓士轎車，掉落可疑包裹，內有黑槍及百萬現金、可疑毒品一包；目前警方僅初步證實受傷楊姓女駕駛坦承擁有現金與一級毒品，槍枝部分她聲稱不清楚，全案依程序偵辦中。

國道警方初步調查，今天清晨5點左右，疑天雨路滑視線不清，1輛賓士轎車路經事故地點時，不明原因自撞內線護欄，回彈車道時與後方1輛小貨車發生嚴重碰撞，小貨車翻覆後，還造成後方6輛車因煞車不及連續追撞。

48歲肇事楊姓女駕駛及後方追撞車輛駕駛等4人受傷送醫，事故現場占用全線車道，僅開放路肩通行，直到5點50分才排除，恢復車流。

警方表示，有毒品前科的楊女今天凌晨從南部開車北上，因車子打滑失控發生車禍，造成右鎖骨骨折，她坦承車上有一級毒品及大量現金，但不清楚有無槍枝，目前由警員戒護等候開刀手術中，撞毀的賓士車也尚未搜索。