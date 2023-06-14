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影／毒品在哪不肯說 高雄巿刑大請出緝毒犬 矮櫃前一坐「有了」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市刑警大隊溯源追查毒販，發現毒販據點隱匿偏鄉郊區，攻堅查捕劉姓男子，但劉鑽入房屋夾縫被員警揪出，卻不願說出毒品藏放位置；警方在多棟房屋「尋寶」搜毒，束手無策時，卻來了救星，聞出毒品位置，令劉認栽。

高雄市刑大偵八隊從去年查緝販毒案，對吸毒者及販毒者，一層一層溯源往上追查，才得悉幕後涉嫌販毒的人是劉姓男子（57歲）。警方追出劉姓男子藏匿高雄市美濃區郊區，找到劉落腳在親戚家的房子，但多棟房子且設有監視器，不能確認他窩藏哪間房子，6月6日決定動員圍攻逮劉。

劉疑從監視器發現警方，打赤膊就在多間平房、矮樓之間竄逃，員警發現他爬上其中1棟樓房頂，立即圍捕，才在樓房之間的夾縫，揪他出來，另查獲劉的朋友蘇姓男子（33歲），在蘇的身上搜出少許毒品。

警方這次行動，也請保三總隊警犬隊支援。劉被捕後不願說出毒品藏放位置，緝毒犬正派上用場。警犬隊帶著史賓格犬「咖啡」，在幾間房子搜尋毒品許久，在其中1間樓房的矮櫃，聞出毒品位置。

警方開櫃搜查，果然發現40包海洛因、安非他命和大麻等毒品，員警紛紛直讚「咖啡真厲害！」才將劉、蘇2人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

保三警犬隊表示，「咖啡」是隻母犬，年紀僅1歲半，服役半年，曾配合出勤過10多次，平時一見人多就相當害羞。

保三總隊警犬隊緝毒犬「咖啡」成為警方查毒行動中的功臣。記者林保光／攝影
保三總隊警犬隊緝毒犬「咖啡」成為警方查毒行動中的功臣。記者林保光／攝影
警方查捕涉販毒的劉姓男子，從樓房夾縫揪出他。記者林保光／翻攝
警方查捕涉販毒的劉姓男子，從樓房夾縫揪出他。記者林保光／翻攝
警方在劉姓男子住處，搜出海洛因、安非他命等毒品。記者林保光／攝影
警方在劉姓男子住處，搜出海洛因、安非他命等毒品。記者林保光／攝影
保三總隊警犬隊緝毒犬「咖啡」成為警方查毒行動中的功臣。記者林保光／攝影
保三總隊警犬隊緝毒犬「咖啡」成為警方查毒行動中的功臣。記者林保光／攝影

毒品 房子 警犬

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