桃園1場告別式4幫派200多黑衣人悼祭 警盤查抓2通緝犯

桃園市鍾姓男子父親今天在中壢區殯葬園區一家殯葬會館辦理告別式，引起太陽會、竹聯幫堂口4個黑幫分子動員200多名黑衣人到場參加，中壢警方不敢大意，出動50多名警力戒備，設置公告管制區嚴防蠢動，當場盤查檢獲江姓、黃姓通緝犯混雜其間，今天下午訊後解送桃園地檢辦理歸案。

中壢警方調查，鍾姓男子與在地幫派交好，鍾父在中壢區培英路一私人殯葬園區辦理告別式，引起太陽會、竹聯幫堂口等4黑幫分子分別動員旗下黑衣人，總共200多人前往告別式悼祭，大批警力到場戒備，依組織犯罪條例及警察職權行使法設置公告管制區域，依法對參加公祭賓客執行盤查，分別查獲通緝在逃的28歲江男及20歲黃男兩人到案。

中壢警分局表示，立院三讀通過新的組織犯罪防制條例修正案，新增「明仁會條款」，只要明示或暗示自己是黑幫，春酒、公祭等場合，甚至穿著黑道標誌衣服或嗆聲自己黑道背景，都有可能依法送辦查處，警方對幫派暴力零容忍，將持續執行防制幫派公開活動臨檢及掃黑專案，維護地方治安。