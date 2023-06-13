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他驚揭雲林警界職場霸凌 疑破大案長官搶功搞內鬨

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

民進黨籍雲林縣議員張維崢今在縣議會總質詢時指出，雲林縣警察局傳出職場霸凌，疑內部人員搶功蹟，甚至有長官對部署「施壓」等情事，他要求縣警局徹查，事後，警察局長林故廷受訪表示，因該案過程複雜，他會再進一步調查釐清，但就目前了解，沒有搶功績的狀況。

張維崢質詢表示，縣警察局刑警大隊去年1月到屏東縣破獲販毒集團，還查扣到制式英國製MP9衝鋒槍等贓物，該案楊姓主嫌與警方駁火，一度開槍反擊，出任務的刑警冒著生命危險順利逮人、維護治安，但他最近接獲多方陳情，事隔1年刑警不僅沒有功獎，反招來長官搶功。

張維崢指出，破獲重大案件的刑警符合破格升遷資格，他隱忍長官任何對待，卻又無故收到他人檢舉，檢舉信內容主要指稱「小隊長出任務時沒有穿防彈背心」，部分還提及攻堅現場，加上又得知該員長官再與其談話時，一度爆走說粗話，他從種種線索合理懷疑「搞內鬨」，惟該員的升遷案至今仍石沈大海，他認為擺明是犧牲員警權益，打擊基層士氣。

今年2月接任縣警局長的林故廷事後接受媒體訪問表示，警察同仁的功獎與努力絕對不會白費，一定會秉持公平公正原則敘獎，由於該事件牽涉的過程較為複雜，他會啟動調查，釐清事實。

雲林縣議員張維崢今在議會總質詢時關心縣警局的職場霸凌案，警察局長林故廷允諾會啟動調查，釐清事實。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員張維崢今在議會總質詢時關心縣警局的職場霸凌案，警察局長林故廷允諾會啟動調查，釐清事實。記者陳雅玲／攝影
民進黨籍雲林縣議員張維崢今在縣議會總質詢時揭露雲林縣警察局疑似發生搶功績的職場霸凌。記者陳苡葳／攝影
民進黨籍雲林縣議員張維崢今在縣議會總質詢時揭露雲林縣警察局疑似發生搶功績的職場霸凌。記者陳苡葳／攝影

警察 雲林 屏東縣

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