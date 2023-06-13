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他驚揭雲林警界職場霸凌 疑破大案長官搶功搞內鬨
民進黨籍雲林縣議員張維崢今在縣議會總質詢時指出，雲林縣警察局傳出職場霸凌，疑內部人員搶功蹟，甚至有長官對部署「施壓」等情事，他要求縣警局徹查，事後，警察局長林故廷受訪表示，因該案過程複雜，他會再進一步調查釐清，但就目前了解，沒有搶功績的狀況。
張維崢質詢表示，縣警察局刑警大隊去年1月到屏東縣破獲販毒集團，還查扣到制式英國製MP9衝鋒槍等贓物，該案楊姓主嫌與警方駁火，一度開槍反擊，出任務的刑警冒著生命危險順利逮人、維護治安，但他最近接獲多方陳情，事隔1年刑警不僅沒有功獎，反招來長官搶功。
張維崢指出，破獲重大案件的刑警符合破格升遷資格，他隱忍長官任何對待，卻又無故收到他人檢舉，檢舉信內容主要指稱「小隊長出任務時沒有穿防彈背心」，部分還提及攻堅現場，加上又得知該員長官再與其談話時，一度爆走說粗話，他從種種線索合理懷疑「搞內鬨」，惟該員的升遷案至今仍石沈大海，他認為擺明是犧牲員警權益，打擊基層士氣。
今年2月接任縣警局長的林故廷事後接受媒體訪問表示，警察同仁的功獎與努力絕對不會白費，一定會秉持公平公正原則敘獎，由於該事件牽涉的過程較為複雜，他會啟動調查，釐清事實。
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