偵破跨國高鐵雙屍案 中壢警獲「全國模範警察」吐心聲

桃園市政府警察局今舉辦112年警察節慶祝大會，由桃園市長張善政親臨主持，更邀請樂天女孩「Rakuten Girls」開場炒熱氣氛，表揚各領域績優警察人員，共99人獲獎，其中中壢分局偵查佐張克文偵破大麻毒品植株工廠及高鐵雙屍3命案，獲第59屆全國模範警察殊榮。

樂天女孩「Rakuten Girls」成員阿布舞、筠熹、曲曲和熊霓今受邀為慶祝大會帶來充滿活力的開幕表演。其中阿布舞的母親本身就是一位警察，身為警眷的她，能深刻體會警察工作的辛勞與付出，因此在警察節慶祝活動上，特別向警察同仁表達敬意和支持。

大會表揚各領域績優警察人員，共頒發模範警察等10項楷模人員獎座及服務30年以上資深績優警察獎章，總計99人獲獎。其中中壢分局偵查佐張克文，警專23期，現年38歲，107年曾獲選桃園市模範警察，先前偵破大麻毒品植株工廠及高鐵雙屍3命案，今年在眾多優秀參選員警中脫穎而出，榮獲第59屆全國模範警察，桃警同仁對張克文戮力從公的優異表現給予高度肯定。

對此張克文說，能獲得全國模範警察深感榮幸，雖然從事刑警工作並非為了獲獎，但能夠得獎是警職生涯中最大的肯定，很謝謝中壢分局長官栽培及團隊合作，接下來仍會繼續在刑事工作中努力。

張克文坦言，刑警工作容易日夜顛倒，最令他印象深刻的正是高鐵雙屍3命案，特別在於犯案點在台灣，但加害、被害人皆為泰國籍，因此台泰兩國都非常關注，雖然3名涉案人犯案後就逃離台灣，但台灣警方掌握物證，泰國警方掌握人犯，經兩國地檢署、台灣刑事局國際科及中壢警方合作偵破，這種跨國際經驗非常難得。

張善政在會中勉勵並感謝全體警察同仁，更要求市府團隊當警察同仁最堅強的後盾，保障警察權益和維護執法尊嚴，以系統性思考、跨區域視角、跨領域與警察機關相互合作，來達成施政目標。期許警察同仁繼續堅守崗位，強力掃蕩不法，並於打擊犯罪、整頓交通之餘，展現柔和的力量，加強為民服務，讓桃園成為宜居安全的城市。

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