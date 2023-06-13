快訊

外交部再傳#MeToo事件 前外交人員控已婚上司傳露點照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破馬籍女大生勒斃、新北分屍命案 8警獲選刑事鑑識楷模

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署遴選8名全國刑事鑑識楷模，分別參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生被勒斃、新北市梁姓男子遭分屍、台南市雙警殉職、高鐵桃園站雙屍等案，比對關鍵跡證協助破案。

刑事局警務正石豐榮參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生遭勒斃命案，比中犯嫌指紋；新北市警察局警務正蔡寶宸負責梁姓男子遭分屍案，鑑定比對DNA；台南市警察局警務員賴建璋勘察雙警遭刺殉職案，採獲跡證掌握犯嫌身分；桃園市警察局巡官陳薏如承辦高鐵桃園站雙屍命案，協助我國與泰國警方合作。

警政署甄選全國刑事鑑識楷模，從各機關薦報38人中遴選8人，包括刑事局警務正石豐榮、新北警務正蔡寶宸、台南警務員賴建璋、桃園巡官陳薏如、新竹市巡官葉雅玲、北市偵查佐陳元耀、台中偵查佐王逸維及高雄偵查佐謝中岳，將表揚授獎。

刑事局警務正石豐榮（右）參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生遭勒斃命案，比中犯嫌指紋，獲選全國刑事鑑識楷模，接受局長李西河（左）表揚。圖／刑事局提供
刑事局警務正石豐榮（右）參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生遭勒斃命案，比中犯嫌指紋，獲選全國刑事鑑識楷模，接受局長李西河（左）表揚。圖／刑事局提供

馬來西亞 桃園

延伸閱讀

新北幼兒園餵藥案毛髮檢驗 調查局長允諾最快速度處理

相關新聞

破馬籍女大生勒斃、新北分屍命案 8警獲選刑事鑑識楷模

警政署遴選8名全國刑事鑑識楷模，分別參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生被勒斃、新北市梁姓男子遭分屍、台南市雙警殉職、高鐵桃...

影／調查局第8波緝毒成果 陳建仁期勉打造無毒社會

法務部調查局今天舉行112年「第8波安居緝毒專案成果記者會」，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥、內政部次長吳容輝、財政部次...

破獲史上最大量大麻栽種 刑事局3警官獲選全國模範警察

刑事局3名警官獲警政署遴選為全國模範警察，分別偵破史上最大量大麻栽種、怪手夾藏槍毒走私、電信詐欺集團及協助成立「打詐國家...

台高檢安居緝毒專案鎖定大麻 陳建仁期勉打造無毒社會

大麻已是全球最廣泛濫用的物質，為免國內少數支持大麻合法化聲浪，使國人對產生誤解，造成毒品蔓延，台高檢這次第八波安居緝毒專...

開槍打死人逃大陸躲藏17年 槍手「心已累」回台投案被起訴

42歲男子余崇維（案發時25歲）2006年7月在高雄觀音山區涉嫌持槍打死張姓女子，案發後余男潛逃大陸躲藏17年，他見同案...

影／直搗毒窟！嘉義警方破獲販毒集團 現場驚見改造手槍

冷姓男子為首販毒集團，不但販賣海洛因、安非他命等毒品，更持有2把改造手槍避免被黑吃黑，犯罪足跡遍及南北，在台中市、新北市...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦