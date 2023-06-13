破馬籍女大生勒斃、新北分屍命案 8警獲選刑事鑑識楷模

警政署遴選8名全國刑事鑑識楷模，分別參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生被勒斃、新北市梁姓男子遭分屍、台南市雙警殉職、高鐵桃園站雙屍等案，比對關鍵跡證協助破案。

刑事局警務正石豐榮參與台北市馬來西亞籍蔡姓女大學生遭勒斃命案，比中犯嫌指紋；新北市警察局警務正蔡寶宸負責梁姓男子遭分屍案，鑑定比對DNA；台南市警察局警務員賴建璋勘察雙警遭刺殉職案，採獲跡證掌握犯嫌身分；桃園市警察局巡官陳薏如承辦高鐵桃園站雙屍命案，協助我國與泰國警方合作。