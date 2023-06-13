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影／調查局第8波緝毒成果 陳建仁期勉打造無毒社會
法務部調查局今天舉行112年「第8波安居緝毒專案成果記者會」，行政院長陳建仁、法務部長蔡清祥、內政部次長吳容輝、財政部次長謝鈴媛、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝、調查局長王俊力、警政署署長黃明昭、海巡署長周美伍、關務署長彭英偉、憲指部指揮官周廣齊均出席。陳建仁致詞時表示，毒品是萬惡之源，蔡英文總統上任以來，就要求歷任行政院長，要從預算、法律、制度等各層面，來整合各方資源，做好反毒、拒毒跟緝毒的工作。
陳建仁指出，這次第八波安居緝毒專案，查獲各級毒品超過6000公斤，大麻植株逾900多株，瓦解56座製毒廠與分裝場，成果豐碩。2017年行政院提出「新世代反毒策略」，4年投入100億元經費整合六大緝毒系統，希望達成阻絕境外、壓制境內、強化檢驗、降低再犯的目標。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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