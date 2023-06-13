破獲史上最大量大麻栽種 刑事局3警官獲選全國模範警察

刑事局3名警官獲警政署遴選為全國模範警察，分別偵破史上最大量大麻栽種、怪手夾藏槍毒走私、電信詐欺集團及協助成立「打詐國家隊」，今在刑事局警察節慶祝大會接受表揚。

刑事局偵三大隊隊長陳力維，偵破松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，查扣4218株為史上最大量大麻栽種案，並破獲販毒集團從加拿大海運進口怪手，夾藏29公斤大麻磚、3枝制式短槍及槍枝零件、彈匣一批。

刑事局偵六大隊偵查正張世德，偵破數起電信詐欺集團及賭博案；刑事局打擊詐欺犯罪中心警務正嚴浤元，協助制定新世代打擊詐欺策略行動綱領成立「打詐國家隊」。

3人獲選全國模範警察，刑事局今辦理警察節慶祝大會，局長李西河表揚3人，肯定官警維護治安，要求持續打詐、緝毒、掃黑、肅槍，加強總統選舉查賄制暴。

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