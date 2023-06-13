吸毒暴斃遭棄淋油燒成無臉屍 毒友判關10月還要賠家屬30萬

有多項毒品前科的黃姓男子2021年甫出獄又沾染惡習，結果用藥過量在朋友家暴斃，遺體被樓姓、戴姓2名男子棄置桃園市觀音區廢棄鐵皮屋焚毀，成為「無臉屍」；樓因損壞屍體被桃園地院判刑10月確定，被黃的家屬求償200萬元，最後得賠30萬元。戴則因損壞屍體和轉讓毒品被分判10月和1年2月徒刑，目前上訴中。

據了解，黃男吸毒暴斃事件發生在2021年7月22日，遺體是被棄置觀音區域林路一處廢棄鐵皮屋，由於該處人煙罕至，一個月後才因鄰近地主除草整地被發現。黃男屍體因為被樓、戴2人潑汽油燒過，已腐爛，全身爬滿蛆蟲，變成五官模糊的「無臉屍」，所幸指紋仍健全，警方才得以追出身分及樓、戴2人。

案發後，樓男因判刑確定，被黃母求償200萬元，桃園地院審理時，他未出庭也未具狀表示意見。