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吸毒暴斃遭棄淋油燒成無臉屍 毒友判關10月還要賠家屬30萬
有多項毒品前科的黃姓男子2021年甫出獄又沾染惡習，結果用藥過量在朋友家暴斃，遺體被樓姓、戴姓2名男子棄置桃園市觀音區廢棄鐵皮屋焚毀，成為「無臉屍」；樓因損壞屍體被桃園地院判刑10月確定，被黃的家屬求償200萬元，最後得賠30萬元。戴則因損壞屍體和轉讓毒品被分判10月和1年2月徒刑，目前上訴中。
據了解，黃男吸毒暴斃事件發生在2021年7月22日，遺體是被棄置觀音區域林路一處廢棄鐵皮屋，由於該處人煙罕至，一個月後才因鄰近地主除草整地被發現。黃男屍體因為被樓、戴2人潑汽油燒過，已腐爛，全身爬滿蛆蟲，變成五官模糊的「無臉屍」，所幸指紋仍健全，警方才得以追出身分及樓、戴2人。
案發後，樓男因判刑確定，被黃母求償200萬元，桃園地院審理時，他未出庭也未具狀表示意見。
法院認為，遺體在法律上雖為物品，僅供埋葬、祭祀，但依我國傳統民情信念，保全遺體讓死者得以安葬、超度，對親友來說有重大獨特意義。賴男行為導致黃男面目全非、黃母無法瞻仰遺容弔念，侵害黃母追思情感的人格法益明確，因此審酌事發原因和雙方財力狀況，判他須賠償30萬元。民事部分可上訴。
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