販毒集團黑吃黑 賣假毒、用假鈔交易 彰警瓦解獲頒獎金
彰化縣警察局在警察節前夕連傳破案佳績，在大村和永靖分別查獲毒品犯罪集團，毒犯甚至使用假鈔、賣假毒品欺，而所製造的毒品咖啡包也可能危害青少年，彰化縣長王惠美今天頒發破案獎金予有功人員，感謝警察同仁守護治安的辛勞。
王惠美今天在警察局頒發破案獎金予警方有功人員，她說，在警察節前傳來破案捷報，令人振奮，也感謝彰化縣在警察局長張國雄領導有方，警察同仁戰戰兢兢於崗位上，犧牲許多假期才有這樣的績效，一起守護鄉親。
王惠美說，今年至6月6日止，彰化縣已檢肅不法幫派組24件160人，查緝詐欺集團10件98人、查獲各式不法槍械20枝、查獲各類毒品案677人及毒品重量合計逾15公斤，另外，在遠見雜誌於112年5月30日公布「2023縣市長施政滿意度調查」中，彰化縣在「警政治安」和「道路交通」比去年進步了3名，可見為維護彰化縣治安，警方不遺餘力。
彰化縣刑警大隊副大隊長張安進表示，刑事警察大隊及彰化分局於6月6日蒐證發現賴姓嫌犯涉嫌販毒事證後，報請彰化地檢署檢察官廖偉志指揮偵辦，在大村鄉查獲賴嫌涉嫌販賣第一、二級毒品海洛因及安非他命供不特定人施用，並於賴嫌住、租居所及使用車輛查獲毒品、非制式手槍2枝及子彈15顆。
隔日6月7日刑大再與員林、北斗分局執行檢肅詹嫌等幫派組合案件時，查獲毒品分裝場，警方發現詹嫌涉嫌以抬棺、撒冥紙等犯行涉嫌恐嚇取財、傷害、組織等罪行，經報請檢察官楊聰輝指揮偵辦，發現詹嫌另涉及分裝新興毒品咖啡包，查扣毒品咖啡包285包及封口機、分裝機等分裝器具。
警方也發現嫌犯竟涉「黑吃黑」，不僅製造成份不明的假毒品，也使用千元偽鈔，欺騙買毒者，二案分別依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。
警方呼籲，毒品咖啡包充斥，7、8月暑假期間警方將啟動「青春專案」，全力投入打詐、掃黑、肅槍及緝毒的治安工作，維護青少年暑期安全，也提醒學子避免沾染毒品、遭吸收加入幫派或成為詐騙車手。
王惠美說，為了提升警察第一線執法人員工作環境，縣府持續挹注經費，新建包括田尾分駐所、福興分駐所、員林萬年派出所等廳舍，而埔鹽分駐所、彰化縣警局刑事警察大隊等廳舍也已進行設計規劃發包中，今年更編列2910萬元用於警用車的汰換，也在彰化縣內增設汰換路口監視器系統經費有2億4300餘萬元，藉由提升各項科技設備的完善，讓同仁執勤時可以更便捷來守護治安。
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