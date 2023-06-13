影／直搗毒窟！嘉義警方破獲販毒集團 現場驚見改造手槍

冷姓男子為首販毒集團，不但販賣海洛因、安非他命等毒品，更持有2把改造手槍避免被黑吃黑，犯罪足跡遍及南北，在台中市、新北市中和、樹林區都有藏匿點，不料卻被警方由藥腳循線追查，近日遭破門逮捕，冷姓主嫌被法院裁定被羈押禁見。

警方起初發現王姓男子涉嫌販賣毒品，循線追查王男毒品上游藥頭，是由4人組成的販毒集團，為了破獲販毒集團，警方成立專案小組溯源調查，但因販毒集團居無定所，經常更換車輛及電話，企圖規避查緝，造成辦案困難。

販毒集團足跡遍及嘉義縣市、台中市、新北市，經科技設備蒐證後，鎖定嫌犯及其住所，6月7日警方見時機成熟，嘉義縣刑警大隊會同刑事局偵六隊、台中市第六分局、新北市海山分局，兵分多路破門收網，在出租套房逮捕冷姓主嫌及3名共犯。

警方在現場查獲第一級毒品海洛因約200公克、摻入海洛因毒品香菸11支、安非他命約13公克，3台電子磅秤；此外，也查獲1把仿92改造手槍、1把JP915仿金牛座改造手槍，以及17發子彈，其中冷姓主嫌已遭法院裁定羈押禁見。

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