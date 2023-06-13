逃逸移工竄逃教堂…新北警入內抓人 挨轟侵犯宗教自由

新北市樹林警分局2名員警，上個月28日欲盤查3名可疑男子，3人竟往一旁教堂逃竄，警尾後追去最後逮捕一名越南籍黃姓逃逸移工，經帶回偵辦坦承是詐欺車手，依法解送移民署專勤隊。不過警方闖入教堂抓人讓神父不滿，向媒體控訴侵犯宗教自由。警方澄清，尊重宗教自由，攔查過程未進彌撒活動會場勿污衊。

據了解越南籍逃逸移工黃男（46歲），去年2月25日持工作簽證抵達工作沒多久便失聯。上個月28日晚上6時許，黃男與另兩名外籍男子在新北市樹林區中山路一段合作金庫前鬼鬼祟祟，樹林警分局樹林所2名員警巡經見狀欲趨前盤查，孰料3人竟往一旁教堂內逃竄。

2警立即尾後追去，最後在教堂園區內一棟建物樓梯間攔捕到黃姓男子（另兩男尚未追緝到案），經查身分認為越南籍逃逸移工，當場帶回派出所查辦。偵詢時黃男坦承是提領車手，警詢後依法解送移民署收容。

不過警方直接進入教堂內逮人，卻引發神父不滿，向媒體控訴警方侵犯宗教自由，還說「盤查是警察職權，但教堂是追求身心靈平安的地方，這不是緊急重大犯罪現行犯，警察應可在外等候。」

對此樹林警分局澄清，警方絕對尊重憲法所保障的宗教自由，教堂附近銀行林立，本來就是分局反詐、防搶的巡邏重點區域，並非刻意派人到教堂前巡邏或站崗。員警基於維護治安職責所在，當天為查緝犯罪預防危害發生，遂於第一時間尾隨進入教堂，旋即在樓梯間攔查到1名逃竄男子，經查明為失聯移工。

警方指出，整個攔查過程員警並無進入彌撒場地，也無驚擾到做彌撒民眾，更未在眾目睽睽下無端盤查他人。攔查過程也符合警職法第六條規定「合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者……得對查證其身分」。社會大眾應予支持肯定。