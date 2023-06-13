台中警分局小隊長涉洩密貪汙 警主動偵辦：若羈押將停職

台中市霧峰警分局劉姓小隊長涉將偵查中秘密外洩，涉嫌貪汙，台中地檢署昨指揮台中市警局督察室等單位前往霧峰警分局搜索後，查扣相關證物，昨晚10時向台中地方法院聲請羈押。警方說，若聲押獲准，將依法予以停職處分。

霧峰警分局指出，因偵辦網路販賣大麻毒品案件向上溯源實施跟監蒐證時，發現嫌犯疑似預知警方行動而有防備之舉，懷疑有員警洩密，經向承辦檢察官報告，檢察官指示不法部分另案秘密調查。

案經檢察官指揮內政部警政署政風室、台中市政府警察局督察室、政風室及霧峰分局進行蒐證調查，發現偵查隊劉姓員警涉有嫌疑，檢察官昨帶領專案小組成員，到劉的住處、使用車輛及辦公處所實施搜索並查扣相關證物，全案已移請檢察官複訊，若聲押獲准，將依法予以停職處分，並追究相關人員考監責任。