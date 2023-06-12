海巡副所長讓陸客偷渡慘了！海委會主委管碧玲批：搞笑執法 移送法辦

海巡署馬公商港林姓副所長遭爆私下放行大陸籍人士登陸澎湖，甚至稱「你們自己跑掉，被抓到要自己負責」，整個過程都被錄影放上網，事後海巡署火速拔官並祭出行政處分。對此，海委會主委管碧玲說，林姓副所長必須以入出國移民法「未經許可入國罪的幫助犯」移送法辦。

一段影片近日在海巡內部瘋傳，一名大陸男子對鏡頭喊「沒有入台證，還想上澎湖吃美食，到底能不能登陸呢？」結果海巡署馬公商港林姓副所長，明知需有公文才能上岸，卻跟該名大陸人說「我點名的時候你們要到」、「你們自己跑掉，被抓到要自己負責」、「我一定會說我有管制你們，是你們自己跑掉了」，直接放行讓對方上岸。

經調查，林姓副所長軍階為上尉，6月2日下午5點多，允許未向移民署申請「中華民國台灣地區入出境許可證」的大陸客登陸澎湖，違法上岸的一夥5人在澎湖吃喝玩樂整整3天，直到5日早上8點多才離港前往日本沖繩。

偷渡完整4分多鐘影片在網上曝光，林姓副所長甚至說「海關、移民署要過來要一段時間，他們很近，但他們很懶」，令外界瞠目結舌，海委會主委管碧玲獲悉此事，今天晚上10點多在個人臉書發文，直言必須把林姓副所長移送法辦。

管碧玲說，這個天兵嘻嘻哈哈搞笑執法，我怎麼能不怒？！三令五申要扛好三安職責，拼命鼓勵、疼惜上萬個辛苦的弟兄，上任以來，我不遺餘力，就是呵護著海巡！偏偏，偶爾就被這種「害群之馬」戳一刀！

管碧玲也說，眾弟兄姊妹的日常是繃緊神經，他的日常是少一根腦筋嗎？！除了拔官、嚴懲，還要求必須以「入出國移民法」74條：未經許可入國罪的幫助犯，移送法辦！非法入境者，也一樣移送法辦！