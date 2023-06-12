海巡副所長放任陸客偷渡澎湖影片曝光 遭火速拔官嚴懲

一段影片近日在海巡內部瘋傳，一名大陸男子對鏡頭喊「沒有入台證，還想上澎湖吃美食，到底能不能登陸呢？」結果海巡署馬公商港林姓副所長，明知需有公文才能上岸，卻跟該名大陸人說「我點名的時候你們要到」、「你們自己跑掉，被抓到要自己負責」、「我一定會說我有管制你們，是你們自己跑掉了」，直接放行讓對方上岸。

對此，海巡署表示，馬公商港林姓副所長不當發言，立即調整為非主管職務，並依法檢討重懲，絕不寬貸。

該影片長達4分多鐘，只見林姓副所長態度就是要讓對方偷渡，誇口直言「我們就互相啦」、「海關、移民署要過來要一段時間，他們很近，但他們很懶」，「東摸摸西摸摸，接到通知再慢慢出來」，更自曝至今服務10年，要再做10年才能退休。

海巡署稍早發布新聞稿，指出有關「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇泊靠澎湖馬公亞果碼頭案，金馬澎分署說明如下：

一、本案「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」遊艇（1美籍、4陸籍）係從中國泉州出港，預定前往日本沖繩，112年5月27日因避颱原因，獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，並經「CIQS 」港口聯檢機制完成檢查手續，其中船員經主管機關告知未經許可不得登岸，「A」船則於6月5日0830時航離亞果碼頭前往日本沖繩。 二、「A」船船員如需上岸，依法須向移民署提出申請，本案馬公商港副所長不當發言，除立即調整為非主管職務，並依法檢討重懲，絕不寬貸，同時追究相關人員行政責任，本分署將持續加強同仁教育訓練，避免類案再生。