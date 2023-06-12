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傻眼！陸客違法爽玩澎湖 岸巡竟放行提醒：小心別被抓到

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

大陸目前尚未開放陸客來台自由行，近日有有大陸網紅駕駛帆船環球旅行，首站抵達澎湖，在沒有簽證情況下，一名岸巡隊副所長卻大方讓這群「陸客」登島，還貼心提醒你們自己要小心一點不要被抓到」，影片在網路瘋傳，海巡署高層震怒，今馬上將該名副所長拔官依法檢討重懲。

大陸社群網站「小紅書」的帳號顿悟时刻-帆船环球旅行日前發文，「沒有入台證能進入中國台灣嗎？去中國台灣省需要兩證一簽，而且台灣對大陸居民的自由行試點自2019年開始已經全部暫停了，在我們幾個人沒有入台證的情況下，又是怎麼進入台灣欣賞美景，品嚐美食的呢？」

該帳號接著放上一段5分鐘影片，記錄他們如何在沒有取得入台簽證、官方許可的情況下，從澎湖馬公港上岸，該影片拍到一名岸巡隊副所長。

該副所長稱「他們雖有航港局公文同意船隻進港，但公文下方有提及，假使要從事其他行為的話，例如上岸的話，必須要有移民署簽證、若要購物，要由海關同意」，「假使要從事其他行為的話，例如上岸的話，必須要有移民署簽證，要購物則要海關同意。」

原本以為禁止他們上岸，未料副所長接著稱，「我知道你們今天上我有跑掉，以我的角色，我來點名的時候你們要到，你們自己跑掉，你們被抓到，你們要負責」，「我一定會說我有去管制你們，是你們自己跑掉的，這個責任要先劃分。」

影片的大陸籍男子呼應「對對對，跟你沒關係，不會給您添麻煩」，副所長還稱「買東西不要逗留，我們就互相啦」、「我知道你們船上也需要買個東西，去買買就回來了。」接著該副所長還跟大陸籍船員大聊軍旅生涯，「我退伍以後也要跟你們一樣。」

今影片一出，引起各界譁然，海巡署金馬澎分署高層震怒，今立即將該名副所長拔掉主管職，同時追究相關人員行政責任。

據了解，該艘遊艇是聖克里斯多福籍的「AHA MOMENT號」，有1美籍船員、4陸籍船員，上月從大陸泉州出港，預定前往日本沖繩，5月27日因避颱原因，獲准同意泊靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭。

金馬澎分署表示，「AHA MOMENT號」經主管機關告知未經許可不得登岸，如需上岸，須依法向移民署提出申請，馬公商港副所長不當發言，將檢討重懲，決不寬貸。「A」已在6月5日上午8時許航離亞果碼頭前往日本沖繩。

澎湖馬公商港一名岸巡副所長，私自放大陸旅客違法登島，還提醒對方小心別被抓到。翻攝自小紅書
澎湖馬公商港一名岸巡副所長，私自放大陸旅客違法登島，還提醒對方小心別被抓到。翻攝自小紅書

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