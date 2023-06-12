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基隆體育中心屋頂崩塌1輕傷 30日前提改善計畫

中央社／ 基隆12日電

基隆市市民體育活動中心日前施工拆除屋頂時崩塌，1名工人跳下平台逃生受到輕傷，基隆市政府已勒令停工，相關單位12日前往會勘，要求廠商30日前提出改善計畫，送交市府審核通過後才准復工。 中央社
基隆市市民體育活動中心日前施工拆除屋頂時崩塌，1名工人跳下平台逃生受到輕傷，基隆市政府已勒令停工，相關單位12日前往會勘，要求廠商30日前提出改善計畫，送交市府審核通過後才准復工。 中央社

基隆市市民體育活動中心日前施工拆除屋頂時崩塌，1名工人跳下平台逃生受到輕傷，市府已勒令停工，相關單位今天到場會勘，要求廠商30日前提出改善計畫，核准後才可復工。

基隆市政府都市發展處建築管理科、基隆市立體育場場長、台灣省結構工程技師公會與施工廠商等單位和人員，上午前往市民體育活動中心會勘。

基隆市立體育場場長林柏樹向中央社記者表示，經會勘後，市府要求廠商對於坍塌的後棟網球中心須在30日前提出改善計畫，內容包含坍塌原因檢討、未來施工步驟改善、施工中維護措施等，送交市府審核通過後才准復工。

林柏樹說，至於前棟的公車處辦公大樓，考量人員進出恐有安全疑慮，要求廠商19日前提出人員管制安全計畫，報准同意後才可先行復工。

這起事件發生在9日下午4時許，廠商出動2輛吊車，1輛負責支撐，另1輛搭載工人至高處拆卸照明、電路時，工人聽見疑似螺栓崩落異響緊急撤離，平台下降過程中，工人發現屋頂就快崩塌，立即跳出平台，以右手支撐地面造成輕傷。

基隆市市民體育活動中心因屋頂結構老舊嚴重漏水，使得場地積水，且公車處辦公大樓耐震係數不足，市府去年投入新台幣8128萬元，辦理包含室內網球場地坪更新、屋頂全面更新、機電消防設備更新等修繕工程。

林柏樹指出，工程於去年7月開工，原定今年6月完工，因去年9月間地震過後，經技師現場勘查，發現公車處辦公大樓結構更加惡化，因而變更設計，並追加經費至1億餘元，從去年9月停工直到今年1月復工，原本預計今年12月完工。

基隆

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