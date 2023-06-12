鹹粥店槍案凶嫌收押 警追槍彈來源

北投鹹粥店槍案凶嫌周男昨落網，遭檢方聲押獲准。記者李隆揆／翻攝 台北市北投「關渡鹹粥」潘姓老闆娘前天在店內遭槍殺，嫌犯周姓男子逃亡十二小時，昨天凌晨落網，交出疑似作案改造手槍和三發子彈。周供稱死者態度不佳才行凶，否認情殺，檢方認為他未吐實，且槍枝來源不明，訊後向法院聲押獲准。

近年黑槍氾濫，槍擊案頻傳，警政署五月卅日才公布今年第四波掃黑肅槍成果，聲稱查獲七十六把黑槍。五十一歲周男平時打零工維生，毫無黑幫背景，竟持有槍枝殺人，引起警方重視，全力追查中。

據調查，周男曾因糾纏女子被告傷害、詐欺，周遭親友和黑幫都無淵源，為何持有槍械他供詞反覆，一會說侄子友人多年前寄放，一會又改口是表弟朋友提供，顯未吐實。

四十三歲潘姓女子前天中午獨自看雇鹹粥店，周男騎乘機車到場，不到卅 朝潘女開一槍後逃逸，潘女左胸中彈，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫不治。

警方透過監視器畫面追查，發現周男先逃往社子島棄車，再徒步逃到新北市三重區某公園丟槍，曾進出客運站，又轉搭計程車，到林口區下車後，徒步逃至林口火力發電廠附近，躲在一處土地公廟，昨天凌晨二時許落網。

當時周男正在睡覺，他坦承行凶，供稱先前到鹹粥店用餐時潘女態度不佳，他前天帶槍前往示威，潘女嗆「要開就開」，一氣之下才開槍，「想嚇嚇她」，不料出人命。

不過檢警認為周男朝潘女要害開槍，一槍奪命，且潘女胞妹指周男追求潘女不成，動機可疑，極可能預謀犯案，加上槍枝來源交代不清，檢方訊後聲請羈押禁見，法院昨晚裁准收押不禁見。