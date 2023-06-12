聽新聞
test
0:00 / 0:00

男持鋸闖彰基急診室 行凶遭制伏

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化基督教醫院醫護人員及警衛及時搶下林姓男子的鋸子，並合力將他制伏。圖／翻攝自彰基監視器
彰化基督教醫院醫護人員及警衛及時搶下林姓男子的鋸子，並合力將他制伏。圖／翻攝自彰基監視器
四十歲林姓男子昨天清晨闖進彰化基督教醫院急診室，毆打躺在病床的許姓男子，還取出長約四十五公分鋸子砍向許的肚子，一旁醫護人員與駐衛警見狀急忙聯手奪鋸，將林制伏報警。許的肚子被砍一刀，幸隔著衣服，林的鋸子也及時被奪下，僅肚皮出現些許紅點，未釀重大傷害。

醫療院所暴力事件頻傳，警方說，昨天醫院反應得宜，但因傷者不提告，林男詢後先依社會秩序維護法無故攜帶器械、加暴行於人裁處。

警方調查，林男與四十一歲許男是多年朋友，兩人前天晚間在許家討論孩子管教問題，許想裝設監視器觀察孩子，被林勸阻，雙方口角，林動手將許打到右耳受傷。

許昨天凌晨三時許到彰化基督教醫院掛急診，林卻憤怒難消，凌晨四時卅一分許又追到醫院急診室，劈頭就問「許姓男子在那裡？」

當時急診暨重症部主治醫師黃彥偉與急診護理師發現不對，通知院內駐衛警，呼叫三位警衛到場警戒；林後來發現許躺在七號病床，快步走過去，大聲斥喝後就朝許的右臉揍了一拳，隨後突從腰際拔出一把長約四十五公分長鋸子，朝許的肚子砍下。

黃彥偉及一名警衛立即衝上將鋸子奪下，再將林扭倒，另兩名警衛協助將林壓制在地上，身旁醫護人員接著合力將林五花大綁約束在病床上，通報警方前來處理。

黃彥偉說，當時聽林男語氣感到不太對，因此找來三位警衛警戒；林亮出鋸子時大家都嚇一跳，直覺反應就是要馬上奪下；因情況很緊急，沒有想很多，奮不顧身跟著警衛一起壓制，直到完全將人制伏，事後發現自己冷汗直流，心有餘悸。

警方表示，許的肚皮因鋸子砍出現紅點，但並未明顯受傷，他不願提告，林男訊後請回，依社維法裁處。

彰化 提告 醫護人員 護理師 監視器

延伸閱讀

制伏持鋸行凶男！彰化基勇醫黃彥偉奮不顧身 事後冷汗直流

男持長鋸闖彰基急診室行凶 幸勇敢護士會同警衛制止

NBA／效果做太逼真！拳王麥葛瑞格一拳送熱火吉祥物進急診室

酒醉男急診室外挑釁警察 遭壓制後脫口：清醒了

相關新聞

男持鋸闖彰基急診室 行凶遭制伏

四十歲林姓男子昨天清晨闖進彰化基督教醫院急診室，毆打躺在病床的許姓男子，還取出長約四十五公分鋸子砍向許的肚子，一旁醫護人...

鹹粥店槍案凶嫌收押 警追槍彈來源

台北市北投「關渡鹹粥」潘姓老闆娘前天在店內遭槍殺，嫌犯周姓男子逃亡十二小時，昨天凌晨落網，交出疑似作案改造手槍和三發子彈...

當街槍殺鹹粥店闆娘後逃亡 凶嫌晚間遭收押不禁見

涉嫌犯下北投鹹粥店槍案的周姓男子，今凌晨在新北市林口區一處宮廟內落網，警詢後依殺人、槍砲等罪嫌將其送辦，士林地檢署下午複...

毒鴛鴦住汽車旅館遇臨檢 藏毒、通緝一次送辦

新北市新店警分局昨晚10時許臨檢新店區北新路某汽車旅館，發現一對情侶在房間內藏有毒品咖啡包、安非他命殘渣袋，女子還是通緝...

男持長鋸闖彰基急診室行凶 幸勇敢護士會同警衛制止

林姓男子今天清晨闖入彰化基督教醫院急診室，除涉嫌毆打躺在病床的許姓男子外，還取出預藏約45公分長的鋸子砍向許的肚子，幸好...

影／毒品包裹寄超商 藥頭依顧客「回饋」調配方警抓人

台中市葉姓男子有毒品前科，涉嫌利用超商寄送包裹方式，將毒品送到藥腳手上，葉強調售後服務，還會詢問藥腳吸食毒品後的「感受」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦