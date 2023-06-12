男持鋸闖彰基急診室 行凶遭制伏

彰化基督教醫院醫護人員及警衛及時搶下林姓男子的鋸子，並合力將他制伏。圖／翻攝自彰基監視器 四十歲林姓男子昨天清晨闖進彰化基督教醫院急診室，毆打躺在病床的許姓男子，還取出長約四十五公分鋸子砍向許的肚子，一旁醫護人員與駐衛警見狀急忙聯手奪鋸，將林制伏報警。許的肚子被砍一刀，幸隔著衣服，林的鋸子也及時被奪下，僅肚皮出現些許紅點，未釀重大傷害。

醫療院所暴力事件頻傳，警方說，昨天醫院反應得宜，但因傷者不提告，林男詢後先依社會秩序維護法無故攜帶器械、加暴行於人裁處。

警方調查，林男與四十一歲許男是多年朋友，兩人前天晚間在許家討論孩子管教問題，許想裝設監視器觀察孩子，被林勸阻，雙方口角，林動手將許打到右耳受傷。

許昨天凌晨三時許到彰化基督教醫院掛急診，林卻憤怒難消，凌晨四時卅一分許又追到醫院急診室，劈頭就問「許姓男子在那裡？」

當時急診暨重症部主治醫師黃彥偉與急診護理師發現不對，通知院內駐衛警，呼叫三位警衛到場警戒；林後來發現許躺在七號病床，快步走過去，大聲斥喝後就朝許的右臉揍了一拳，隨後突從腰際拔出一把長約四十五公分長鋸子，朝許的肚子砍下。

黃彥偉及一名警衛立即衝上將鋸子奪下，再將林扭倒，另兩名警衛協助將林壓制在地上，身旁醫護人員接著合力將林五花大綁約束在病床上，通報警方前來處理。

黃彥偉說，當時聽林男語氣感到不太對，因此找來三位警衛警戒；林亮出鋸子時大家都嚇一跳，直覺反應就是要馬上奪下；因情況很緊急，沒有想很多，奮不顧身跟著警衛一起壓制，直到完全將人制伏，事後發現自己冷汗直流，心有餘悸。

警方表示，許的肚皮因鋸子砍出現紅點，但並未明顯受傷，他不願提告，林男訊後請回，依社維法裁處。