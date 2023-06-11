北投鹹粥店槍案凶手疑未吐實 檢方下午聲請羈押禁見

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘，昨午在店內遭周姓男子槍殺身亡，警方歷經12小時追查，在新北市林口區一處宮廟內查獲周男，詢後依殺人、槍砲等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，檢方下午複訊後向法院聲請羈押禁見。

士林地檢署表示，經檢察官複訊，認周男涉嫌殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，有逃亡、滅證之虞，下午已向士林地院聲請羈押禁見。

據悉，43歲潘女昨午1時許獨自看雇鹹粥店，51歲周男騎乘機車到場，朝潘女開1槍，擊中潘女左胸，潘女受傷倒地，救護人員到場時已無呼吸心跳，送醫急救仍傷重不治，周男犯後則騎車逃逸。

周男從北投往南逃，在社子島丟棄機車，徒步到新北市三重區一處公園丟棄槍彈，一度想從三重搭客運逃往雲林，但苦無班車，又搭乘計程車要到林口的客運站，下車後在林口一帶徒步躲竄，直到今天凌晨2時許在一處土地公廟被逮。

案發後潘女胞妹透露周男曾追求潘女遭拒，懷疑情殺，但周男落網後供稱，是不滿潘女對他態度不好，一氣之下才開槍報復，確切犯罪動機等詳細案情，仍有待檢警進一步釐清。