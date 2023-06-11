男持長鋸闖彰基急診室行凶 幸勇敢護士會同警衛制止

林姓男子今天清晨闖入彰化基督教醫院急診室，除涉嫌毆打躺在病床的許姓男子外，還取出預藏約45公分長的鋸子砍向許的肚子，幸好被一名男護士奮勇會同警衛，將林撲倒制止。林男在警方調查時表示，林表示雙方是朋友關係，因口角糾紛才行凶。由於許的肚子只有紅點未成傷，也堅持不提告訴，警方詢後，將林男依社會秩序維護法裁處。

警方調查，林姓男子與許姓男子均是有治安疑慮人口，兩人先有口角糾紛起衝突，後來許住進彰化基督教醫院急診。沒想到，今天清晨4時31分許，林姓男子找到彰化基督教醫院急診室，霹頭就問許姓男子在那裡？

林男發現許姓男子躺在七號病床，立即趨前，右手朝許的右臉揍了一拳，隨後從褲袋內取出一把約45公分長的鋸子，朝許肚子砍下，幸好一名男護士發現，奮勇與警衛一起將他攔下制止，許的肚子只出現「紅點」，未受傷。

彰化警分局八卦山派出所據報後，趕到彰基將林男帶回，對於衝突原因，均不願多談。林供稱兩人是多年朋友關係，此次事件是因雙方口角糾紛引起，許也堅持不對林提告訴，警方詢後，依社會社會秩序維護法裁處。