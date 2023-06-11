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影／毒品包裹寄超商 藥頭依顧客「回饋」調配方警抓人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子有毒品前科，涉嫌利用超商寄送包裹方式，將毒品送到藥腳手上，葉強調售後服務，還會詢問藥腳吸食毒品後的「感受」，藉此調正毒咖啡包內的配方與成分，台中市刑大獲報後，今年2月持搜索票前往抓人，查扣市價約5萬元的毒品，葉被移送後遭檢方聲押獲准，經連月偵查後，台中地檢署依毒品罪起訴葉。

台中市刑大偵五隊在今年2月間獲報，有毒品前科的葉姓男子（25歲）從事販毒不法，經蒐證發現，葉在通訊軟體暱稱為「獨角獸」，與下游藥腳交易，葉會將販售的安非他命、毒咖啡包等物品，以不同配方調整、分裝後，在網路兜售，利用超商寄送包裹的方式，將毒品寄給藥腳，以免交易時遭警方查緝。

葉男也會強調「售後服務」，利用通訊軟體詢問藥腳吸食毒品後的感受，如果藥腳回應「無感」，葉就會在調整毒品的配方比例。

全案在今年2月間完成蒐證後，市刑大持搜索票前往葉男位於后里的公寓查緝，當場查扣市價5萬元的毒咖啡包、安非他命等贓證物，其中還在葉男的廁所內發現一批安非他命，葉男辯稱不是要藏匿毒品，而是他常在廁所內吸食毒品，所以將毒品擺在廁所內。

警方詢問後將葉依毒品送移送台中地檢署，檢方當時聲押獲准，經連月偵查後，近日依毒品危害防制條例罪嫌起訴葉男。

台中市警局呼籲，新興毒品無論是咖啡包、果汁包或其他包裝，會以精美、新潮的包裝來吸引民眾，施用者可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，甚至有猝死可能，切勿因一時好奇而嘗試。另也請民眾協助，如發現毒品不法情事，請勇敢撥打報案電話110檢舉，如提供犯罪線索因而破案者，警察局將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，在葉住處廁所內查獲安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，在葉住處廁所內查獲安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，查獲市價5萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，查獲市價5萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，查獲市價5萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，查獲市價5萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，在葉住處廁所內查獲安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，在葉住處廁所內查獲安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，查獲市價5萬元毒品，葉會詢問藥腳吸食毒品後的感受，以調整配方。記者陳宏睿／翻攝
台中市葉姓男子在網路販毒，台中市刑大獲報後持搜索票前往查緝，查獲市價5萬元毒品，葉會詢問藥腳吸食毒品後的感受，以調整配方。記者陳宏睿／翻攝

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