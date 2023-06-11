抓到了！鹹粥店槍殺案 嫌犯藏匿新北宮廟內狼狽落網

「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨遭槍殺，周姓男子今凌晨在新北市落網。記者李隆揆／攝影 台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨午遭槍擊，送醫不治，警方鎖定年約50歲周姓男子犯案，今凌晨2時許在新北市林口、八里一帶某宮廟內查獲周男到案，確切情況有待釐清。

警方調查，周男平時替人送貨打零工維生，是北投區居民，住處與案發鹹粥店相距不遠，周男平時也時常到潘姓老闆娘店內用餐，與潘女是舊識；周男昨午從家中外出，騎乘機車到鹹粥店，與潘女對談幾句，就朝潘女開槍，隨後騎車逃逸，往南逃往社子島後，棄車並換乘計程車逃逸。

據悉，台北市北投分局、北市刑大、刑事局等，警方在鎖定周男身分後，歷經12小時追查，今天凌晨2時許在地毯式搜索之下，於新北市林口、八里一帶某宮廟內發現周男身影。

專案人員上前盤查，周男睡眼惺忪，配合員警偵辦，目前已逮捕周男，帶返警所偵辦中，警方是否查扣新證物、周男如何逃逸、犯案動機等，詳細案情有待釐清。