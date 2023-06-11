聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓到了！鹹粥店槍殺案 嫌犯藏匿新北宮廟內狼狽落網

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨遭槍殺，周姓男子今凌晨在新北市落網。記者李隆揆／攝影
「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨遭槍殺，周姓男子今凌晨在新北市落網。記者李隆揆／攝影
台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨午遭槍擊，送醫不治，警方鎖定年約50歲周姓男子犯案，今凌晨2時許在新北市林口、八里一帶某宮廟內查獲周男到案，確切情況有待釐清。

警方調查，周男平時替人送貨打零工維生，是北投區居民，住處與案發鹹粥店相距不遠，周男平時也時常到潘姓老闆娘店內用餐，與潘女是舊識；周男昨午從家中外出，騎乘機車到鹹粥店，與潘女對談幾句，就朝潘女開槍，隨後騎車逃逸，往南逃往社子島後，棄車並換乘計程車逃逸。

據悉，台北市北投分局、北市刑大、刑事局等，警方在鎖定周男身分後，歷經12小時追查，今天凌晨2時許在地毯式搜索之下，於新北市林口、八里一帶某宮廟內發現周男身影。

專案人員上前盤查，周男睡眼惺忪，配合員警偵辦，目前已逮捕周男，帶返警所偵辦中，警方是否查扣新證物、周男如何逃逸、犯案動機等，詳細案情有待釐清。

周男犯後騎乘機車往南逃，在社子島一帶丟棄機車，搭乘計程車繼續逃跑。記者李隆揆／翻攝
周男犯後騎乘機車往南逃，在社子島一帶丟棄機車，搭乘計程車繼續逃跑。記者李隆揆／翻攝

北投 林口

延伸閱讀

新北捷運公司延遲發津貼 勞工局裁罰要求改善

新北市府稱某些藥含巴比妥成分 藥師：非常罕見

台南綠營批侯友宜 新北私幼餵毒案爭議未釐清急著南下拜票

男家中藏槍彈 落網辯友人欠債10萬抵償卻交代不出身分

相關新聞

抓到了！鹹粥店槍殺案 嫌犯藏匿新北宮廟內狼狽落網

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨午遭槍擊，送醫不治，警方鎖定年約50歲周姓男子犯案，今凌晨2時許在新北市林口、八里一...

疑情殺…犯案過程僅30秒 熟人當面開槍！鹹粥店老闆娘身亡

台北市北投區老店「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨午獨自在店內，一名周姓男子騎車靠近，與潘女短暫交談後，旋即開槍，擊中潘女左胸口，...

驅魔宗教打死女信徒案 2室友遭收押禁見、2信徒獲釋回

台中市30歲游姓女子5日在大里區一處道場死亡，全身大面積瘀血一旁留有1支拍痧板，檢警追出疑和4年前震驚社會的「中華白陽四...

北投鹹粥店老闆娘遭槍殺 胞妹悲痛發文「姊 妳離開我了」

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨天中午在店內遭槍殺，警方鎖定周姓男子涉案，全力追緝中；潘女胞妹下午到案配合偵辦，證實...

女信徒陳屍道場 4嫌聲押2裁准

游姓女子日前在台中大里區一處道場死亡，全身有大面積瘀血，檢警追出背後疑與四年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師打...

驅魔宗教打死女信徒 1室友先遭收押、3女嫌開庭中

台中市30歲游姓女子5日在大里區一處道場死亡，全身大面積瘀血一旁留有1支拍痧板，檢警追出疑和4年前震驚社會的「中華白陽四...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦