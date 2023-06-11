北投鹹粥店闆娘遭槍殺 胞妹悲痛發文「姊妳離開我了」

台北市北投區「關渡鹹粥」潘姓老闆娘昨天中午在店內遭槍殺，警方鎖定周姓男子涉案，全力追緝中；潘女胞妹下午到案配合偵辦，證實周男曾追求潘女遭拒，未料潘女遭遇不測。

警方調查，43歲潘姓女子與台籍60歲林姓男子結婚，領有國民身分證，夫妻共同經營鹹粥店，潘女胞妹後續也結婚來台。

據悉，周姓男子平時替人送貨打零工，住處與鹹粥店相距不遠，是鹹粥店常客，與潘女是舊識，他曾與其他女性友人發生情感糾紛，甚至因而涉犯刑案。

潘妹昨天下午配合警方辦案，透露周男曾追求潘女，也曾透過友人送錢給潘女，皆遭潘女回絕，但不清楚潘女確切交往狀況。

潘妹獲悉胞姊遇害，情緒悲痛，將臉書大頭貼換成黑白色菊花照，並在個人頁面上發文「姊，妳離開我了」，不少親友留言安慰。