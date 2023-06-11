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女信徒陳屍道場 4嫌聲押2裁准

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中報導

台中游姓女子疑遭宗教份子打死，檢方今依傷害致死罪嫌聲押4人，法院裁定2人收押、2人當庭釋回。記者曾健祐／翻攝
台中游姓女子疑遭宗教份子打死，檢方今依傷害致死罪嫌聲押4人，法院裁定2人收押、2人當庭釋回。記者曾健祐／翻攝
游姓女子日前在台中大里區一處道場死亡，全身有大面積瘀血，檢警追出背後疑與四年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師打死女信徒案有關，前天緊急拘提四名女室友、信徒到案，台中地檢署訊後依殺人罪聲押四名女子，法院裁定詹姓、許姓女室友收押，另兩名林姓女子請回。

檢警五日獲報發現，游女（卅五歲）陳屍處是一般民宅，租屋處擺放宗教書籍、勸世字畫及宗教團體外出聯誼活動布告欄等宗教有關物品，死者身旁留有一把矽膠軟質拍痧棒。

檢警查出，相關人經查均隸屬相同宗教團體，且多年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢方偵辦起訴，不排除是否與宗教活動有關。

六日解剖後，檢察官初判游女遭外力致死，陸續拘提許姓、詹姓及兩名林姓女子，檢方訊後認為四女說詞不一，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，有羈押理由與必要。

道場附近鄰居表示，該道場人士出入隱密，多為年輕女子，只知道與淨化心靈的宗教活動有關，也曾有信徒家長來門口苦勸信徒回家，但道場內部如何，大家並不清楚。

中檢二○一九年偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，主嫌林欣月自封「聖師」，在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」名義，教唆負責執法者打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名八十歲女信徒雙眼，全案審理中。

殺人

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