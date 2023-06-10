鹹粥店槍案3關鍵指向情殺 警局長坐鎮指揮全力緝凶

台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘潘姓女子，今午在店內遭人槍擊，送醫不治，警方介入鎖定槍手身分，積極追緝中；據悉，潘女的林姓丈夫對妻子交往狀況表示「不知情」，也不認識槍手，但中年男槍手與潘女是舊識，警方不排除全案是情殺。

警方調查，43歲潘女原是越南籍，與60歲台籍林姓男子結婚後，共同經營鹹粥店至今，已領有國民身分證。今午1時許，潘女獨自看店，槍手騎乘機車從對街出現，到店門口下車後，與潘女對談幾句，突持槍對潘女擊發，騎車離去，犯案過程僅30秒。

救護人員到場時，潘女左胸受傷流血，口鼻出血，倒臥血泊中，無呼吸心跳，經送淡水馬偕醫院急救，下午2時50分傷重不治；員警在店內拾獲1枚彈殼，經比對與潘女身上彈孔數量相符，研判彈頭自潘女左胸射入，卡在體內。

據悉，專案小組調閱監視器畫面追查，鎖定槍手住處及身分，發現槍手與潘女應是舊識，無幫派背景，先前曾與女性友人發生情感糾紛，甚至涉及刑案；潘女的林姓丈夫初步表示，夫妻倆無財務問題，不知妻子為何遭人槍擊，對於妻子交往狀況「也不清楚」；加上鹹粥店周邊住戶說，以往潘女夫妻倆共同開店，但近年時常是潘女獨自經營，警方目前不排除全案是情殺。