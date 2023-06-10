北投「關渡鹹粥」闆娘遭槍擊　急救1小時傷重不治

台北市北投區「關渡鹹粥」老闆娘今午1時遭不明人士開槍擊傷，送醫急救後，仍於下午2時50分不治身亡，警方正全力緝凶當中，槍手犯案動機等詳細案情有待調查釐清。

台北市消防局表示，今午1時47分獲報，北投區知行路上有民眾糾紛，年約42歲女子左胸受傷，無呼吸心跳，救護人員到場將其送往淡水馬偕醫院急救。

警方表示，案發現場是店家「關渡鹹粥」，現場拾獲1枚彈殼，受傷女子送醫後，於下午2時50分左右傷重不治，目前正全力清查槍手行蹤。

據悉，中彈受傷的是鹹粥店老闆娘，年約40歲的潘姓女子，案發時街坊鄰居聽聞巨響，以為是爆炸，未料是槍擊，店內地面還留有血跡；潘女丈夫初步表示不認識槍手，但有看見槍手犯後騎乘機車逃離。