影／男開車未繫安全帶被新北警攔下 腳下這一包沒藏好慘了

新北市蔡姓男子日前開車未繫安全帶為中和警方攔下盤查，員警眼尖發現他腳下踩著一包海洛因露餡，警詢後依毒品罪嫌送辦。

中和警分局秀出派出所副所長潘宗麟與員警黃南富二人，本月5日晚上9時許巡邏時，在中和區立人街口發現開車經過眼前的蔡姓男子（56歲）未繫安全帶，立即騎警用機車追上前攔下盤查。

「我又沒怎樣，攔我幹嘛！」「就你沒繫安全帶啊！」副所長潘宗麟邊說邊持手電筒仔細朝車內察看，看到車內放了不少包包，蔡男還大方拿出車內包包欲供警方觀看，就在蔡男展示包包時，副所長眼尖發現，他腳下踩著一包白色粉末，立即要求蔡男將車輛熄火並下車接受調查。

經初步檢測，果然是一包海洛因，蔡男見事跡敗露也只有乖乖坦承涉嫌持有。警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，也依違反道交條例開單告發，同時也將溯源追查毒品上游來源。

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