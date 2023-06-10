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明仁會設局仙人跳 台北市刑大逮7人
警政署數月來大力清剿竹聯幫明仁會、弘仁會，導致明仁會三峽分會喪失經濟來源，22歲林姓成員決定用「仙人跳」手法賺錢，他利用幫派陳姓同夥的李姓女友，設局李女接近家境優渥的呂姓國中同學，再跳出來指責呂男橫刀奪愛，勒索呂男20萬元遮羞費，台北市刑大接獲報案，日前逮捕林嫌及同夥共7人。
警方指出，明仁會三峽分會成員，不少人都是同一所國中的學長、學弟關係，平時以經營博奕或地下運動彩球版營利，但因警方近期大力掃蕩明仁會等組織，收入因此銳減。
三峽分會林姓男子，得知家境不錯的呂姓國中同學，對陳姓幫派成員的李姓女友有好感，他和陳、李等人商議後，由李女和呂男接近，營造兩人曖昧假象，今年三月，再以替陳姓同夥處理感情糾紛為由，約出呂男在三鶯棒球場見面，他率眾毆打呂男，威逼他拿出20萬元和解，呂男只好簽下本票。
台北市刑大偵五隊接獲報案，6日逮捕林嫌等7人；查扣西瓜刀、摺疊刀、狼牙棒、電擊棒及本票等證物，全案依組織、恐嚇取財、傷害等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
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